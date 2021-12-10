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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

26 ديسمبر.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التفكير الإبداعى

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجرئات احترازية .


ومن هذه الدورات يطلق المركز  دورة تدريبية حول التفكير الابداعى  يومى الاحد و الاثنين ،  الموافقين   ٢٦ ، ٢٧ ديسمبر      و ذالك بنظام الاون لاين من الساعة ٩صباحا حتى ٢ ظهرا . 

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وفد جامعة المنوفية يشارك فى اليوم الثانى للمنتدى العالمى للتعليم العالى

وقد نظمت كلية العلوم جامعة حلوان على هامش "اليوم البيئي لكلية العلوم" ورشة  عمل عن التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بعنوان مبادرة الكلية للتحول الأخضر.

 وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، الأستاذة الدكتورة منى عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد صديق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 أدار الورشة الدكتورة نوران سلامة مدرس الجيوفيزياء بالكلية، بحضور خبير التنمية المستدامة الأستاذ أحمد علي معوض  مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية عين البيئة.

أعضاء هيئة التدريس حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس دورة تدريبية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

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