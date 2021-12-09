وفد جامعة المنوفية يشارك فى اليوم الثانى للمنتدى العالمى للتعليم العالى

شارك وفد جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة فى فعاليات اليوم الثانى من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (GFHS)، بعنوان (رؤية المستقبل) فى نسخته الثانية والذى انطلقت فعالياته بالأمس بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومشاركة عدد من دول العالم، وعدد كبير من الجامعات العالمية والجهات والمنظمات الدولية والجامعات المصرية.

حضر الوفد جلسات المنتدى التى عقدت اليوم والتى تضمنت عدة جلسات نقاشية عن إمكانيات التوظيف في عصر الأوبئة وما بعدها، استيعاب الاختلافات ومستقبل العمل: السيناريوهات والأثر، الاستثمار في الأفراد: الاستثمار في المستقبل، تشكيل المستقبل: المهارات، صقل المهارات، وتحسين المهارات تعددية التخصصات: ضرورة في المستقبل، وتعزيز ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار.

كما شاركت الجامعة فى المعرض الذى يقام على هامش المنتدى ويضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.