المصرى بالسلوم يحشد قوته الضاربة للفوز على الحمام

يغادر الفريق الاول للمصرى بالسلوم القاهرة صباح الغد متوجها لبرج العرب للدخول فى مسعكر مغلق يخوض خلالها تدريب خفيف ببرج العرب قبل مواجهه الحمام بعد غد السبت فى ختام مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة " بحرى والدلتا".

واعلن مجدى طلبة المدير الفنى للفريق قائمة الفريق التى ستسافر الى الاسكندرية وضمت محمود عبد المنصف واحمد عبد الفتاح واحمد حاتم وباسم عبد العزيز واسلام كمال وعمرو سمبر وايمانيول ايجيبتور ومحمد حسن وعبد الرحمن اللاهونى وجابر سالم وسيد حمدى وخليل نيمار وكاظم باليمو ومحمد سليمان وبيسو واحمد جمال وفلافيو ومعتز فايز ومحمد محمود واحمد صابر

وعقد طلبه جلسة مع اللاعبين خلال تدريبات اليوم التى اقيمت على ملعب الدفاع الجوى طالبهم بضرورة التركيز خلال مباريات الفريق المقبلة واللعب على الفوز وعدم التفريط فى اى نقاط خلال المرحلة المقبلة ونسيان نتيجة مباارة دكرنس الاخيرة من اجل العودة مرة اخرى للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز ويضم الجهاز الفنى للمصرى بالسلوم مجدى طلبه مديرا فنيا ويعاونه وائل علاء مشرفا عاما على الكرة وحسام غزال مدرب عام ووحيد صادق مدرب وحمد صالح مدرب وصبحي توفيق مدرب حراس مرمى وأحمد إبراهيم مدير إدارى