ليلى علوي: أدعم كل الشباب السعودي لصناعة السينما وأشكرهم على مهرجان البحر الأحمر

أعربت الفنانة ليلي علوي، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر الدولي بالمملكة العربية السعودية، مضيفة:" أدعم كل الشباب السعودي لصناعة السينما وأشكرهم على مهرجان البحر الأحمر".

وقالت ليلي علوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" حققت حلمي بمقابلة الجمهور في السعودي بمدينة جدة".

وتابعت ليلي علوي:" سعيدة باختيار الأفلام التي تم انضمامها للمهرجان، لافتة إلى أن الفيلم اللبناني "صندوق الذكريات" من الأفلام اللبنانية التي نالت إعجاب الكثير بالمهرجان.

وأشارت الفنانة ليلي علوي، إلي أن المهرجان يهتم كثيراً بالمرأة والتحديات التي تواجهها في المجتمع العربي والعالمي.

