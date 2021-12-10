الرجاء المغربي: لدينا أزمة في السفر لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي .. والكاف متخبط في قراراته

أكد عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي أن فريقه يواجه أزمة كبيرة تمنعه من السفر إلى قطر لمواجهة الأهلي المصري في كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.



وأضاف الإبراهيمي في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc : "لدينا أزمة كبيرة في السفر إلى قطر لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي، فتم إغلاق المجال الجوي في المغرب حتى 31 ديسمبر الجاري مما سيتسبب في أزمة كبيرة".



وتابع: "إذا لم نحصل على استثناء من البلاد للسفر إلى قطر فلم نتمكن من مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي، وأرى أن الكاف متخبط في قراراته ولا توجد مواعيد محددة لكأس السوبر الإفريقي كل عام".

وأوضح: "حتى هذه اللحظة لن نتمكن من المشاركة في السوبر الإفريقي، والمنتخب المغربي سافر إلى قطر للمشاركة في كأس العرب قبل غلق المجال الجولي بسبب فيروس كورونا، ولا بد أن نحصل على استثناء للمشاركة في البطولة".



وأكد أن عدم السفر إلى قطر خارج إرادتنا ويجب على الكاف تفهم الأمور الحالية، ونتمنى أن نسافر إلى قطر لمواجهة الأهلي.



وأتم عن اللقاء: "الأهلي فريق كبير وهو بطل إفريقيا وتمكن من الفوز بالسوبر الإفريقي الماضي، ولدينا احترام كبير له وللاعبيه ونركز الآن على التدريب استعدادا للقاء لحين حسم مصيرنا".