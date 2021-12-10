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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"جلسة ثلاثية" للبحث عن حل لأزمة دوليين الأهلي في المونديال

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة اتفق مع كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الاول ،  على حل أزمة لاعبي النادي الأهلي بشأن تعارض مواعيد أمم افريقيا وكأس العالم للأندية معا.


وأضاف شبانة أن مجاهد وعد كارلوس كيروش  بعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ فور عودتهم من قطر للتوصل إلى اتفاق يحل أزمة الأهلي مع لاعبي منتخب مصر.


ويرغب الأهلي في طرح إقتراح على كيروش بإعفاء اللاعبين الذين لا يمثلون القوام الأساسي من الإنضمام لقائمة كأس الأمم.


وذلك بعد اعلان الكاف اقامة أمم افريقيا في موعدها المحدد ٩ يناير القادم ، فالأقرب والذي سيقوم مجاهد بالاتفاق عليه مع سيد عبدالحفيظ هو عودة لاعبي الاهلي من المنتخب للفريق ع طلب الأهلي ذلك بإسنثناء محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي .

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