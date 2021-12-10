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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسألة وقت .. مهيب عبد الهادي : كهربا سيرحل عن النادي الأهلي

صدى البلد

أكد مهيب عبد الهادي مقدم برامج رياضية،  أن محمود عبد المنعم كهربا سيغادر النادي الأهلي في القريب العاجل مردفا:" مسألة وقت واللاعب سيغادر القلعة الحمراء ، كما أن أيمن أشرف وأحمد حجازي لن يكونا في مبارة الأردن القادمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج" يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"  بطولة أمم أفريقيا في موعدها من 9 يناير الى 6 فبراير المقبل ولا توجد نية للتأجيل أو الإلغاء .

وأشار إلى أن  الزمالك يسعى لاستعادة حسين فيصل بـ25 مليون جنيه بعد الاستغناء عنه مجانا، مؤكداً أن هذا اللاعب سيكون له شأن كبير.

النادي الأهلي كهربا يحدث في مصر ام بي سي مصر شريف عامر

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