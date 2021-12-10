رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: نظرة المجتمع لهذه الفئة تغيرت كثيرا.. فيديو

قالت الدكتورة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوى الإعاقة الذهنية، إن الهدف في العام الأول من الاحتفالية كان التعريف بالقضية، معقبه: "وصلنا في النسخة الثالثة إلى تغيير التعامل والاهتمام بقضايا ذوي الهمم".

وأضافت "مبدي"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كافة فقرات الاحتفالية العام الماضي كانت تدور حول عدم احترام الآخر فضلا عن التنمر.. وخرجنا منها بمادة احترام الآخر وقانون التنمر"، موضحة: "احتفالية هذا العام كان الهدف منها التعريف بما وصلنا إليه".



وأشارت: "لم أصدق ما حدث في احتفالية هذا العام"، مؤكدة: "وجود الرئيس السيسي بهذه العفوية كان شيئا رائعا".

وأوضحت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي الرياضي للإعاقات الذهنية،: "ردود الأفعال حول احتفالية ذوي الهمم كانت أكثر من المتوقع"، مردفه: "نظرة المجتمع لهذه الفئة تغيرت كثيرا".

وأوضحت: "حضور الرئيس السيسي لاحتفالية وضع كل (القادرون باختلاف) في تحدي وهو إثبات أنفسهم"، متابعة: "نعرض قدرات مختلفة لقادرون".