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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: نظرة المجتمع لهذه الفئة تغيرت كثيرا.. فيديو

أمل مبدي
أمل مبدي

قالت الدكتورة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوى الإعاقة الذهنية، إن الهدف في العام الأول من الاحتفالية كان التعريف بالقضية، معقبه: "وصلنا في النسخة الثالثة إلى تغيير التعامل والاهتمام بقضايا ذوي الهمم".

وأضافت "مبدي"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كافة فقرات الاحتفالية العام الماضي كانت تدور حول عدم احترام الآخر فضلا عن التنمر.. وخرجنا منها بمادة احترام الآخر وقانون التنمر"، موضحة: "احتفالية هذا العام كان الهدف منها التعريف بما وصلنا إليه".


وأشارت: "لم أصدق ما حدث في احتفالية هذا العام"، مؤكدة: "وجود الرئيس السيسي بهذه العفوية كان شيئا رائعا".

 

وأوضحت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي الرياضي للإعاقات الذهنية،: "ردود الأفعال حول احتفالية ذوي الهمم كانت أكثر من المتوقع"، مردفه: "نظرة المجتمع لهذه الفئة تغيرت كثيرا".

 

وأوضحت: "حضور الرئيس السيسي لاحتفالية وضع كل (القادرون باختلاف) في تحدي وهو إثبات أنفسهم"، متابعة: "نعرض قدرات مختلفة لقادرون".

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