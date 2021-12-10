ريهام فتاة الغردقة المشردة تروي تفاصيل طردها من منزل جدتها

كشفت ريهام رجب فتاة الغردقة المشردة، تفاصيل معاناتها، قائلا:" ظللت مع جدتي لأكثر من 22 عاما وكنت أتحمل المسؤولية بشكل كامل.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" والدتي رحلت عن عالمنا منذ أن كان عمري 7 سنوات، مضيفا:" بعد وفاة جدتي تم طردي من الشقة علي يد إخوالي بسبب رغبتهم الشديدة في توزيع الميراث.

وأوضحت ريهام رجب:" والدي لم يعرف عني شيء منذ وفاة والدتي حيث يسكن بمنزل مشترك مع صديق له بالقرب من مكان عمله بوسط البلد، مشيرة إلي أنه ذهب إليها من أجل أن يجلب لها تذكرة للغردقة من أجل الذهاب لابنة خالتها التي تعيش هناك ولكن كانت المفاجأة أنها غير مرحب بها على الإطلاق في هذا المكان.

