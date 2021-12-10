مبروك عطية لوالد فتاة الغردقة المشردة: كيف تغفو عيناك

علق الشيخ مبروك عطية، علي حالة ريهام فتاة الغردقة المشردة من منزل جدتها بسبب طردها من قبل أخوالها لتوزيع الميراث.

وقال مبروك عطية خلال حواره ببرنامج" يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي"،:" لم أر حالة مثل ريهام رجب من قبل التي تشردت في شوارع الغردقة".

وأشار الشيخ مبروك عطية إلي أنه لا يعلم كيف تغفو أعين الآباء وأولادهم مشردين بالشوارع، لافتا إلي أن الزواج ليس قدر بل اختيار ولكن الأبناء أقدار لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنهم أو تسريحم والتخلص منهم إلى يوم القيامة.



ومن جانبها كشفت ريهام رجب فتاة الغردقة المشردة، تفاصيل معاناتها، قائلا:" ظللت مع جدتي لأكثر من 22 عاما وكنت أتحمل المسؤولية بشكل كامل.



وتابعت خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" والدتي رحلت عن عالمنا منذ أن كان عمري 7 سنوات، مضيفا:" بعد وفاة جدتي تم طردي من الشقة علي يد إخوالي بسبب رغبتهم الشديدة في توزيع الميراث.

وأوضحت ريهام رجب:" والدي لم يعرف عني شيء منذ وفاة والدتي حيث يسكن بمنزل مشترك مع صديق له بالقرب من مكان عمله بوسط البلد، مشيرة إلي أنه ذهب إليها من أجل أن يجلب لها تذكرة للغردقة من أجل الذهاب لابنة خالتها التي تعيش هناك ولكن كانت المفاجئة أنها غير مرحب بها على الإطلاق في هذا المكان.

