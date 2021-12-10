مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية وفرنسية فوق البحر الأسود

أكدت موسكو، أمس الخميس، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي، اعترضت طائرات عسكرية أمريكية وفرنسية، وواكبتها بعدما حلقت قرب حدودها في أجواء البحر الأسود، في خضم توترات كبيرة بين موسكو والدول الغربية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: ”لتحديد الأهداف الجوية وتجنب انتهاك حدود روسيا الاتحادية، أقلعت ثلاث مقاتلات من طراز سو-27“.

وأضاف البيان أن ”هذه المقاتلات اعترضت وواكبت مقاتلتين فرنسيتين من طراز ميراج 2000، ورافال، وطائرة إمداد من طراز كا سي-135 تابعة لسلاح الجو الفرنسي، فضلا عن طائرتي استطلاع أمريكيتين“.

وانكفأت الطائرات الخمس فيما عادت الطائرات الحربية الروسية إلى قاعدتها، على ما أكدت الوزارة الروسية.

وكانت موسكو أعلنت عشية ذلك أنها اعترضت وواكبت ثلاث طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود.

والعلاقات متوترة جدا في الأسابيع الأخيرة بين روسيا والدول الغربية التي تتهم موسكو بحشد قوات عند حدود أوكرانيا والتخطيط لعملية عسكرية.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، محادثات عبر الفيديو مع بوتين، وهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة في حال تحركت عسكريا ضد أوكرانيا.

وتنفي روسيا وجود أي نوايا قتالية حيال جارتها. وكانت موسكو ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، وهي تعارض بشكل قاطع انضمام كييف إلى الحلف الأطلسي.

وأكد بوتين يوم الأربعاء أن موسكو ”تملك الحق في حماية أمنها“، معتبرا أن السماح للحلف بالاقتراب من حدودها من دون رد فعل، سيكون ”عملا إجراميا“.