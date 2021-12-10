مرسيدس تعلن دخول سيارتها الأسطورية 722 SLR إلى المتحف | صور

قامت شركة مرسيدس بينز الألمانية بإعادة سياراتها الأسطورية الشهيرة المعروفة باسم SLR 722 بعد عرضها في جميع أنحاء العالم وفي إنجلترا على وجه الخصوص، حيث نظمت احتفالا وثائقياً بسائقها الأسطوري السير ستيرلنج موس قبل وفاته العام الماضي.

تمكن السير ستيرلنج موس من تحقيق فوزاً تاريخياً في سباق ميل ميليا الشهير في إيطاليا وحقق رقماً قياسياً أسطورياً لم ينجح أحد في تحطيمه منذ ذلك الوقت، ورأى مجلس إدارة الشركة الألمانية أنه من الواجب تكريم السائق من خلال صنع فيلم وثائقي قصير يوثق مجموعة من اللحظات العاطفية المهمة للسائق التاريخي، قبل أن تعود السيارة الى متحف مرسيدس مجدداً.

يعيد الفيلم ذكريات المرة الأولى الذي قاد فيها السير سترلنج موس سيارة مرسيدس 722 SLR عام 1955 في شوارع العاصمة البريطانية لندن حيث يعيش هناك منذ أكثر من 60 عاماً، ثم يعود الى منزلة في الساعة 7:22 صباحاً في إشارة لتوقيت انطلاقه خلال فعاليات السباق الشهير في ذلك الوقت.

يحمل الفيلم الوثائقي العديد من الإشارات والدلائل المهمة التي تعيدنا بالزمن لمنتصف القرن الماضي، حيث يظهر السير ستيرلنج موس وهو يمر بجوار سياراته الشخصية SL Gullwing 300 والتي أستخدمها في الانتقال الى إيطاليا للمشاركة في السباق الشهير عام 1955.

ويأتي أحد المشاهد الطريفة خلال الفيلم الوثائقي حيث يقوم أحد ضباط الشرطة بإيقاف السير ستيرلنج موس ويسأله من تظن نفسك السير ستيرلنج موس في إشارة لواقعة حقيقية حدثت بالفعل وقام أحد ضباط الشرطة بسؤال موس هذا السؤال شخصياً بعد قيامة بمناورة في أحد شوارع لندن، وتم الاحتفال أيضاً بسائق السيارة الحالي "غيرت ستراوب" الذي يعمل حالياً داخل قسم السيارات الكلاسيكية في مرسيدس بينز.