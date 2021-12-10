عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تعلن دخول سيارتها الأسطورية 722 SLR إلى المتحف | صور

مرسيدس تعلن عن دخول
مرسيدس تعلن عن دخول سيارتها الأسطورية 722 SLR في المتحف | صو

قامت شركة مرسيدس بينز الألمانية بإعادة سياراتها الأسطورية الشهيرة المعروفة باسم SLR 722 بعد عرضها في جميع أنحاء العالم وفي إنجلترا على وجه الخصوص، حيث نظمت احتفالا وثائقياً بسائقها الأسطوري السير ستيرلنج موس قبل وفاته العام الماضي. 

تمكن السير ستيرلنج موس من تحقيق فوزاً تاريخياً في سباق ميل ميليا الشهير في إيطاليا وحقق رقماً قياسياً أسطورياً لم ينجح أحد في تحطيمه منذ ذلك الوقت، ورأى مجلس إدارة الشركة الألمانية أنه من الواجب تكريم السائق من خلال صنع فيلم وثائقي قصير يوثق مجموعة من اللحظات العاطفية المهمة للسائق التاريخي، قبل أن تعود السيارة الى متحف مرسيدس مجدداً.

يعيد الفيلم ذكريات المرة الأولى الذي قاد فيها السير سترلنج موس سيارة مرسيدس 722 SLR عام 1955 في شوارع العاصمة البريطانية لندن حيث يعيش هناك منذ أكثر من 60 عاماً، ثم يعود الى منزلة في الساعة 7:22 صباحاً في إشارة لتوقيت انطلاقه خلال فعاليات السباق الشهير في ذلك الوقت.

يحمل الفيلم الوثائقي العديد من الإشارات والدلائل المهمة التي تعيدنا بالزمن لمنتصف القرن الماضي، حيث يظهر السير ستيرلنج موس وهو يمر بجوار سياراته الشخصية SL Gullwing 300 والتي أستخدمها في الانتقال الى إيطاليا للمشاركة في السباق الشهير عام 1955.

ويأتي أحد المشاهد الطريفة خلال الفيلم الوثائقي حيث يقوم أحد ضباط الشرطة بإيقاف السير ستيرلنج موس ويسأله من تظن نفسك السير ستيرلنج موس في إشارة لواقعة حقيقية حدثت بالفعل وقام أحد ضباط الشرطة بسؤال موس هذا السؤال شخصياً بعد قيامة بمناورة في أحد شوارع لندن، وتم الاحتفال أيضاً بسائق السيارة الحالي "غيرت ستراوب" الذي يعمل حالياً داخل قسم السيارات الكلاسيكية في مرسيدس بينز.

مرسيدس الأسطورية SLR 722 انجلترا الأسطوري ستيرلنج إيطاليا الشركة الألمانية

موضوعات متعلقة

شيفروليه تكشف الستار كورفيت E-Ray الهجينة القادمة | صور

سيارة السباق أودي ترون RS QE  تصل السعودية قبل انطلاق رالي داكار 2022 | شاهد

حضور مميز لسيارة إنفينيتي QX55 موديل 2022 في معرض جدة.. صور

بنتلي Bentayga S الجديدة تصل معرض جدة تمهيداً لبيعها | شاهد

فولكس فاجن تكشف عن سيارة المهام الصعبة أماروك 2023

سيارة GAC GC4 موديل 2022 تسجل حضورا قويا في معرض جدة الدولي للسيارات | صور

بورشة كايين تتحول لسيارة سباق بفضل الإضافات

نسيان تكشف الستار عن سيارة Z GT500 المخصصة للسباقات

ترشيحاتنا

حدث ليلا..الصحة: تسجيل 803 حالات جديدة بكورونا.. و 42 وفاة.. المصيلحي: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط.. استخراج تابوت أثري ضخم بعين شمس

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

تعرف علي طريقة التقديم لوظائف قيادات المحليات الجديدة

سورة التوديع.. ما هى ولماذا سميت بهذا الاسم؟

ربة منزل تطلق صرخة مدوية لإنقاذ نجلها.. مصاب بضمور في المخ ويحتاج علاجا فوريا| فيديو

أخبار التوك شو..مهما كان منصبهم.. بكري: ضربات الرقابة الإدارية لا تتوقف ضد الفساد..وزير التموين : 87 مليار جنيه للدعم المقدم للسلع التموينية والخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

كنت بعمل لايف.. السيدة الأجنبية تكشف حقيقة خروجها بـ"البكيني" من شرفة شقتها بالتجمع

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ