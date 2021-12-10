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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفر أكثر من 30 سلعة غذائية

علي المصيلحي: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط.. فيديو

بطاقة التموين
بطاقة التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط. 

وأضاف علي المصيلحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن بطاقة التموين توفر أكثر من 30 سلعة غذائية، وتعد سلعا هامة للمواطنين.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا بد من المحافظة على السعر العادل للسلعة لاستمرار توافر السلع.

وأشار علي المصيلحي، إلى أن هدفنا زيادة كفاءة الدعم وفاعليته، مؤكدا أنه سيساهم في تقديم خدمة جيدة للجمهور. 

حقيقة إضافة المواليد على البطاقات التموينية

ولفت إلى أنه لا بد من المحافظة على السعر العادل للسلعة، مؤكدا أن ذلك سيساهم في إستمرار توافر السلع. 

ونوه إلى أن هناك استحالة لوجود أخطاء في بيانات بطاقات التموين، مشيراً إلى أن بيانات المواطنين تتم بعناية.

وتابع علي المصيلحي، أنه لا يوجد إضافة مواليد على البطاقات التموينية في الوقت الحالي، مؤكدا أن هذا القرار  بسبب جائحة كورونا.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الرئيس السيسي وجه بترابط قواعد البيانات في كل الجهات.

علي المصيلحي وزير التموين اضافة المواليد البطاقات التموينية جائحة كورونا الرئيس السيسي

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