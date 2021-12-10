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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: تركي آل شيخ يروج لحفل عالمي للنجم الهندي سلمان خان.. محمد لطفي يحصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات

صدى البلد

الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رصدها موقع «صدى البلد» خلال الساعات الماضية ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة :

محمد رمضان يشارك فيديو جديدا.. ويعلق: حتى أطفال العراق رجال

حمادة هلال يشكر جمهوره والمسئولين بعد حفله الأخير بطنطا.. شاهد

محمد لطفي يحصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات

تركي آل شيخ يروج لحفل عالمي للنجم الهندي سلمان خان

أول تعليق لأحمد العوضي بعد ظهوره مع ياسمين عبد العزيز ببرنامج معكم

رامي صبري يشارك صورا من حفل موسم الرياض

همة استثنائية.. نانسي عجرم تشكر تركي آل شيخ على جهوده

كريستيانو رونالدو يستعرض عضلاته بأحدث ظهور على انستجرام

في أحدث ظهور .. هبة مجدي في زيارة لـ مستشفى بهية Iشاهد

الامارات مصر السوشيال ميديا موجز السوشيال ميديا تركي ال شيخ سلمان خان

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