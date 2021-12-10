في أحدث ظهور .. هبة مجدي في زيارة لـ مستشفى بهية Iشاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي صورا من زيارتها اليوم لمستشفى بهية المتخصصة في حالات سرطان الثدي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "يوم جميل لاني زرت مستشفي بهية لأول مرة بصحبة شركة "دابر “و بشكر كل سيدة قابلتها في المستشفي علي الحب و الطاقة الايجابية اللي شفتها اليوم دة”.

ويعقد فريق عمل مسلسل "المداح 2"، جلسات للتحضير لبدء تصوير الجزء الثاني خلال الفترة المقبلة، وذلك لتقديمه في موسم رمضان 2022، بعد نجاح الجزء الأول، للنجم حمادة هلال.

وافقت الفنانة هبة مجدي على الانضمام إلى الجزء الثاني، كما انضم أيضاً الممثل الشاب محمد عثمان حسن، ومن المقرر بدأ تصوير العمل الجديد خلال ديسمبر الجاري.

تدور أحداث المسلسل حول صابر "حمادة هلال" الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، وتتسم شخصيته بالطيبة والتلقائية، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب فتاة، حيث يسلك طريقاً آخر غير مشروع، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

وكانت الفنانة نسرين طافش، والتي جسدت دور البطولة في الجزء الأول، قد اعتذرت عن المشاركة به لارتباطها بتصوير مسلسل آخر وهو "جوقة عزيزة" في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت.

وحقق مسلسل "المداح" الذي عرض في موسم رمضان قبل الماضي، نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.