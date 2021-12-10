محمد رمضان يشارك فيديو جديدا.. ويعلق: حتى أطفال العراق رجال

شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مع أطفال العراق اثناء زيارته الاخيرة.

واستقبل أطفال العراق الفنان محمد رمضان بالترحاب الشديد، وحرصوا على التقاط الصور معه، وعلق محمد رمضان في المنشور: “حتى أطفال العراق رجال”.

وصل الفنان محمد رمضان إلى العراق الأربعاء الماضي حيث من المقرر أن يحيى حفلا غنائيا هناك وتحديدا يوم الجمعة المقبل فى مسرح السندباد لاند في بغداد.



ونشر محمد رمضان عبر حسابه علي "فيسبوك" فيديو ظهر في لقاء تليفزيوني مصور لقناة "السومرية" قبل إحيائه لإحدى الحفلات في دولة العراق، وكان ممسكا بالشيشة وكتب قائلا "من بغداد لقاء محمد رمضان مع التلفزيون العراقي ليلة الحفلةAlsumaria TV قناة السومرية".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل "موسى"، الذي عرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته كل من الفنانين: هبة مجدي، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وتارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.



مسلسل "موسى"، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.