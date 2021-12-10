بفستان أحمر.. هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة هدى الأتربي صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بجمالها بأطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر الناري، يبرز جمالها ورشاقتها، وحرصت على تسريحة شعر للخلف، ولوك ميك اب كلاسيكي.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.



ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.