بالأبيض و الأسود.. هدي الأتربي تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هدى الإتربي صورة جديدة لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هدي الإتربي في الصورة بالأبيض والأسود بفستان أنيق، مما نال إعجاب متابعيها.

أعمال هدي الأتربي

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وتحدثت هدى الأتربي عن بداياتها الفنية، وتصدرها التريند أثناء ظهورها في مهرجان الجونة الأخير، مشيرة إلى أنهابذلت كثيرا من الجهد والترتيب لإطلالاتها خلال فعاليات المهرجان ولم تكن تقصد تصدر التريند لكنها كانت مهتمة بالظهور بشكل جيد.

وقالت هدى الأتربي إنها تخرجت في كلية الحقوق والتحقت بقسم الشئون القانونية في أحد البنوك ثم عملت في مجال الاستثمار، ورغم حبها للتمثيل لم تكن تنوي امتهانه.

وأشارت إلى أنها عرض عليها دور كبير في مسلسل “أهو ده اللي صار” إلى جانب روبي، ورغم أنها وقعت التعاقد إلا أنه تم تغييرها فجأة دون سبب واضح حتى اليوم.

وأوضحت أنها حزنت كثيرا لضياع دور أهو ده اللي صار منها، إلا أنه تم تعويضها فيما بعد والتحقت بأربعة أعمال في نفس الوقت وهي فيلم “علي بابا”، ومسلسلات “طلعت روحي”، “ومليكة”، و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".