بـ جاكت جلد.. هدى الإتربي بإطلالة كلاسيكية تبهر جمهورها

شاركت الفنانة هدى الاتربي، متابعيها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت هدى الاتربي، بإطلالة شتوية، مرتدية جاكيت جلد انيق باللون الاحمر وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها، واعتمدت على الماكياج الناعم الذي يبرز جمالها.



يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.



ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.