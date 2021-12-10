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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أزهري فائز في مسابقة القرآن: التكرار أفضل طريقة للحفظ

الطالب محمد عبد الحسيب
الطالب محمد عبد الحسيب عثمان

فاز الطالب محمد عبد الحسيب عثمان عبد الحسيب، في الصف الثالث الإعدادي الأزهري، بمنطقة أسيوط الأزهرية، بالمركز الثامن في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بالمعاهد الأزهرية

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وقال محمد عبد الحسيب، لصدى البلد، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم في الرابعة من عمره على يد الشيخ ممدوح حسن قاعود وأتم حفظه على يده وهو في الصف السادس الابتدائي الأزهري، كما راجعه على يد الشيخ علي البدوي، وبدأ في ختمة الإجازة على يد الشيخ ممدوح حسن قاعود بروايتي حفص وشعبه ( عاصم كامل) وأوشك على ختمها.

وكشف عبد الحسيب، عن مثله الأعلى في القراءة، منوها بأن مثله الأعلى في طريقة القراءة والترتيل الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ويطمح في المستقبل أن يصبح شيخا للأزهر الشريف.

وذكر أن الكلية التي يرغب الإلتحاق بها، هي كلية القرآن الكريم وعلومه بطنطا أو كلية الدعوة الإسلامية وغيرها من الكليات الشرعية بالأزهر الشريف.

وتابع: “حصلت على العديد من الشهادات في حفظ القرآن الكريم مثل مسابقة رسالة العالمية والتي حصلت فيها على المركز الرابع ومسابقة رعايه الطلاب والتي حصلت فيها على المركز الأول على محافظة أسيوط والمركز الثامن على مستوى الجمهورية وغيرها الكثير من المسابقات والتي حصلت فيها على المراكز الأولى، وأيضا العديد من الشهادات في دورات  التجويد والمتون وغيرها”.

وبالنسبة لطريقة الحفظ فهي تختلف من شخص لآخر وكل شخص له طريقته التي تساعده على الحفظ بالطريقة المثلى والصحيحة وأن كنت أفضل طريقة الحفظ بالتكرار فهي أثبت للحفظ ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) وبالنسبة للسور التي وجدت فيها صعوبة في الحفظ فكان يكررها يوميا إلى أن يتم حفظها.

الطالب محمد عبد الحسيب عثمان
الطالب محمد عبد الحسيب عثمان
الطالب محمد عبد الحسيب عثمان
الطالب محمد عبد الحسيب عثمان
الطالب محمد عبد الحسيب عثمان
الطالب محمد عبد الحسيب عثمان
الطالب محمد عبد الحسيب عثمان
الطالب محمد عبد الحسيب عثمان
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