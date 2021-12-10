القسم الثاني.. زد يسعى لمواصلة الصدارة والداخلية يواجه وادي دجلة

تقام اليوم الجمعة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف.

ويحتل فريق زد اف سي المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 21 نقطة ويأتى خلفه الداخلية برصيد 19 نقطة .



مباريات اليوم بـ دورى القسم الثاني



السكة الحديد - الانتاج الحربي

بورفؤاد - المريخ

وادي دجلة - الداخلية

منتخب السويس - بلبيس

القناة - المصرية للإتصالات

زد - النصر

بنها - بورتو السويس

بتروجيت - الترسانة

في مجموعة الصعيد يواجه فريق مركز شباب طامية منافسه بترول أسيوط ضمن منافسات نفس الجولة .