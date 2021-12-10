محافظ شمال سيناء: صرف تعويضات ووظائف لـ 535 من أسر الشهداء والمصابين|فيديو

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه منذ شهرين صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح كل أسرة شهيد مبلغ 100 ألف جنيه وأسر المصابين على حسب مرحلة العجز التي حدثت للمصاب ، متابعًا أن الرئيس قام بالتصديق أيضًا على منح فرصة عمل لفرد من أسرة كل شهيد .



وأضاف اللواء محمد عبد الفضيل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر " والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، أن قرار رئيس الوزراء للصرف سيكون على دفعات ، متابعًا أن إجمالي الدفعة الأولى 3064 شهيد ومصاب .



وأكمل اللواء محمد عبد الفضيل ، أن درجة القرابة التي تستحق التعيينات القرابة من الدرجة الأولى وهذا بالنسبة للشهيد أما المصاب فستكون فرصة العمل لشخصه فقط ، لافتًا إلى أن هذا القرار كان موجه بالأخص لمحافظة شمال سيناء لأنها أكثر المحافظات التي تضررت من هذا الإرهاب الغاشم .



وأكد محافظ شمال سيناء ، أن هذا القرار يخص الشهداء المدنيين ، وبالنسبة للشهداء العسكريين فا لهم إجراءات آخري عن طريق القوات المسلحة .



