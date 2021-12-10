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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محافظ شمال سيناء: صرف تعويضات ووظائف لـ 535 من أسر الشهداء والمصابين|فيديو

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه منذ شهرين صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح كل أسرة شهيد مبلغ 100 ألف جنيه وأسر المصابين على حسب مرحلة العجز التي حدثت للمصاب ، متابعًا أن الرئيس قام بالتصديق أيضًا على منح فرصة عمل لفرد من أسرة كل شهيد .


وأضاف اللواء محمد عبد الفضيل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر " والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، أن قرار رئيس الوزراء للصرف سيكون على دفعات ، متابعًا أن إجمالي الدفعة الأولى 3064 شهيد ومصاب .


وأكمل اللواء محمد عبد الفضيل ، أن درجة القرابة التي تستحق التعيينات القرابة من الدرجة الأولى وهذا بالنسبة للشهيد أما المصاب فستكون فرصة العمل لشخصه فقط ، لافتًا إلى أن هذا القرار كان موجه بالأخص لمحافظة شمال سيناء لأنها أكثر المحافظات التي تضررت من هذا الإرهاب الغاشم .


وأكد محافظ شمال سيناء ، أن هذا القرار يخص الشهداء المدنيين ، وبالنسبة للشهداء العسكريين فا لهم إجراءات آخري عن طريق القوات المسلحة .
 
 

القوات المسلحة شمال سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي اخبار توك شو

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