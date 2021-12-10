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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحرمت من حنية الأب والأم.. سيدة النعناع تحدت الظروف لتربية أولادها

صدى البلد

قالت تهاني ربيع المعروفة باسم سيدة النعناع، إنها تتمنى من المسئولين الاستجابة لها بعمل مشروع تستطيع منه الإنفاق على أولادها.


وروت مأساتها قائلة: "أنا أم وأب لأولادي وملناش حد في الدنيا بعد ربنا وأنا عندي 7 سنين والدي طلعني من المدرسة وخدني اشتغل عند دكتورة في مصر عشان اشتغل عندها وفي الوقت ده كنت حزينة جدًا إن أنا اتاخد من حضن أمي وكنت شايفة إخواتي كلهم حواليها وأنا الوحيدة إلى بعيد عنها ".

وتابعت تهاني خلال حوارها ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضلئية " الأولى المصرية": "أبويا كان بيجي ياخد فلوس لمدة خمس سنين ويمشي ومكنش بيسأل عليا أبدًا ولا بيطمن على أحوالي".


وأكملت مُتأثرة: "كنت لما بشوف طفل حد جايبله لبس العيد وهو فرحان بيهم كنت بزعل أوي وأطلع أقف في البلكونة وأسال ربنا ليه يارب إشمعنا أنا معنديش أم ولا أب ولا حد يجيبلي وياخد باله مني".

 

واستطردت: "اتحرمت من حنية الأب والأم والأخوات، اتجوزت وأنا عندي 19 سنة راجل كبير وقعد يعذبني ويضربني وبرغم كده قاومت الظروف واطلقت منه واشتغلت شغلانات كتير وحطيت الجنيه على الجنيه عشان أعرف أربي أولادي".


واردفت: "نفسي أي مسئول كبير يسمعني ويعملي مشروع أقدر أعيش منه ألأنا وولادي عشان أطلعهم حاجة كويسة".

 

مصر قصة كفاح النعناع تهاني اخبار توك شو

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