استعدادات مكثفة بمطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر المشاركين بمؤتمر الدول الأطراف

يشهد مطار شرم الشيخ الدولي، استعدادات مكثفة، لاستقبال ضيوف مصر المشاركي فى الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي ينطلق فعالياته يوم الاثنين، المقبل، الموافق 13 ديسمبر ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، بحضور متوقع لأكثر من ألف شخص، من بينهم العديد من المشاركين رفيعي المستوى، من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدني.

وأجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مساء أمس الأربعاء، ويرافقه الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران، جولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولي برفقة مدير المطار اللواء نبيل الملاح، للوقوف على أخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في المؤتمر.

وتفقد وزير الطيران، صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار واستراحات الخدمة المميزة بالإضافة إلى برج المراقبة، كما تابع انتظام التشغيل في المطار و وجه بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر والوفود المشاركة في المؤتمر من خلال التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذا العلامات الارشادية والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار

كما تفقد وزير الطيران الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات والأسوار الخارجية المحيطة بالمطار .

وأكد منار أن وزارة الطيران تقدم كافة التسهيلات اللازمة لمثل هذه المؤتمرات الدولية والفعاليات الهامة من خلال تكوين فرق عمل مدربة على أعلى المستويات من جميع الجهات المعنية بالمطار وكذا التنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار من أجل تقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة في الأحداث الهامة والخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية .

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