بدء التصويت في سباق انتخابات نادي صيد المحلة الرياضي

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم بدء مراحل انطلاق التصويت في سباق انتخابات مجلس إدارة نادي صيد المحلة تحت إشراف قضائي كامل داخل اللجنة الرئيسية والمقسمة إلي 26 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل للانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.



كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بعد من المدرعات ودوريات الشرطة الثابتة والمتنقلة وسط رفع درجة الاستعداد القصوى والاستنفار الأمني للتأمين مراحل عمليات التصويت وتنظيم مراحل دخول أعضاء الجمعية العمومية كما خصصت مدرعات ودوريات الشرطة بمداخل ومخارج الطريق المؤدي إلي موقع التصويت الانتخابي بالنادي صيد الرياضي .

كما يدور صراع سباق انتخابات مجلس إدارة نادي صيد المحلة بين ثلاث قوائم رئيسية أهمها قائمة المحاسب محمد الحليبي رئيس النادي وأعضائها و قائمة المهندس يسري عبد الرحمن وأعضائها وقائمة المحاسب مأمون السمان أمين الصندوق وأعضائها بينما يتنافس علي مقعد الرئيس دون تواجد قائمة كل من المحامي مسعد فاروق واللواء خالد البشبيشي للمنافسة علي مقعد الرئاسة وسط منافسة شرسة بين كافة الأسماء والتي بلغت نحو 35 مرشحا علي كافة مقاعد أعضاء فوق السن وتحت السن.

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