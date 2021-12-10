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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تبدأ في تجريب driver pilot مستوى 3 في الفئة S كلاس

مرسيدس
مرسيدس

أعلنت مرسيدس  بنز أن برنامجها الجديد للقيادة الذاتية المطور من المستوى 3 المسمى "driver pilot" ستبدأ في اختباره في ألمانيا مع بداية العام المقبل.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، أخذت شركة مرسيدس  كل الموافقات الحكومية اللازمة للبدء في تجريب نظام مساعدة السائق الجديد، وهو أعلى بكثير من المستوى القيادة الذاتي فئة 2 الذي يستلزم من السائق الانتباه الكامل للطريق، وهو نفس النظام الموجود في طراز كاديلاك باسم سوبر كروز.

يتميز نظام driver pilot من المستوى الـ 3 من مرسيدس بأنه يقدم الراحة الكاملة للسائق وشبيه إلى حد كبير بالسيارات الذاتية القيادة بالكامل التي لا تستدعي أي تدخل بشري، ومن خلال هذه التقنية يمكن للسائق أن يمارس حياته بشكل تقليدي مثل تصفح مواقع الويب أو مشاهدة مقاطه يوتيوب بينما السيارة تقود نفسها بنفسها على الطريق دون تدخل مباشر منه.

 سبق لشركة هوندا أن دشنت المستوى الـ 3 من القيادة الذاتية في اليابان في عدد محدود من السيارات السيدان، وأيضا سبق لشركة أودي أن طرحت نفس النظام مع طراز الـ أودي A8 ولكنها سرعان ما تخلت عنه بسبب بعض القيود الحكومية في القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت لديها مخاوف من وقوع حوادث مميتة بسبب هذا النظام الذي ما زال يحبو في أولى خطواته.

سيكون نظام Drive Pilot متاحًا لأول مرة في ألمانيا في طراز مرسيدس  S كلاس السيدان بدءًا من أوائل عام 2022 ثم بعد ذلك سيتم طرحه في مرسيدس  EQS الكهربائية ، ثم بعد ذلك ستبدأ في التوسع في تجريبه من خلال تضمينه في إصدارات الولايات المتحدة والصين. حتى الآن لا يمكنها العمل إلا على بعض الطرق السريعة في ألمانيا.

مرسيدس مرسيدس بنز هوندا أودي أودي A8 مرسيدس S كلاس مرسيدس EQS

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