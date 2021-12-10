وزير التموين الأسبق: لابد من تحريك سعر رغيف العيش| فيديو

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إن تجميد سعر الخبز على مدار فترة سابقة؛ تسبب في تحريك أسعار سلع أخرى، وظهور خلل يعرف بالأسعار النسبية.

وأضاف الدكتور جودة عبد الخالق، عبر الفيديو لـ برنامج " حديث القاهرة " ، والمذاع على فضائية " القاهرة والناس " ، أن وزن رغيف الخبز المدعم من الوزارة 110 جرام ، مما يعني أن كيلو جرام من الخبز يعادل 11 رغيفا، متابعا: "لو بعنا الكيلو جرام علف للماشية هيتباع بـ10 جنيهات للكيلو".

وتابع: لابد من وضع اعتبارات الكفاءة من خلال مراعاة التناسب بين التكلفة والسعر، مسترسلا: "لابد من تحريك سعر الخبز بالتوازي مع تغير تكلفته سواء أن كان للقمح المحلي أو المستورد".

ولفت إلى أن تكلفة رغيف الخبز من الممكن أن ترتفع لخمسين قرشا فقط وليس أكثر من ذلك.

