سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن التنمية الاقتصادية المستدامة، أحد المجالات التي تحظى بالاهتمام الآن في أوروبا و خاصة في أعقاب وباء كورونا الذي أثر في اقتصاداتنا و مجتمعاتنا، لافتا إلى أنه تم إطلاق حزمة كبيرة للتعافي و التي بدأ التنفيذ فيها.

وأوضح رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، فى حوار خاص لـ صدي البلد - ينشر كاملا لاحقا- قائلا :" لسنا بمعزل عن العالم. فنعلم أننا بحاجة كبيرة للعمل مع شركائنا و دعمهم، و بهذا ندعم العلاقات أيضا. فإن أي شيء يمكن أن يدعم قدرة الاقتصادات على التكيف و تعزز إيجاد فرص العمل و العمل مع المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي و التي تمثل المحرك الأساسي لتوفير فرص عمل في العديد من الدول".

وأوضح السفير كريستيان برجر أن بنك الاستثمار الأوروبي و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية اللذان يركزان بشكل كبير على المشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث أن هذا جزء لا يتجزأ مما نقوم به لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مصر.

وأكد أن :"مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو في العام 2021. و بالنظر حول العالم، سنجد أن عدة دول لم تحقق نموا إيجابيا. لذا، فهذا يعطي الاتحاد الأوروبي مساحة كبيرة للتعاون و هذا ينعكس على الأرقام في الاستثمار، حيث تمثل مصر للاتحاد الأوروبي أكبر دولة للاستثمار الأوروبي في أفريقيا و ثاني أكبر دولة في البحر المتوسط".

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