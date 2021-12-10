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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

سفير الاتحاد الأوربي
سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة وأمينة الدسوقي محررة صدي البلد

قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن التنمية الاقتصادية المستدامة، أحد المجالات التي تحظى بالاهتمام الآن في أوروبا و خاصة في أعقاب وباء كورونا الذي أثر في اقتصاداتنا و مجتمعاتنا، لافتا إلى أنه تم إطلاق حزمة كبيرة للتعافي و التي بدأ التنفيذ فيها.

وأوضح رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، فى حوار خاص لـ صدي البلد - ينشر كاملا لاحقا- قائلا :" لسنا بمعزل عن العالم. فنعلم أننا بحاجة كبيرة للعمل مع شركائنا و دعمهم، و بهذا ندعم العلاقات أيضا. فإن أي شيء يمكن أن يدعم قدرة الاقتصادات على التكيف و تعزز إيجاد فرص العمل و العمل مع المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي و التي تمثل المحرك الأساسي لتوفير فرص عمل في العديد من الدول".

وأوضح السفير كريستيان برجر أن بنك الاستثمار الأوروبي و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية اللذان يركزان بشكل كبير على المشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث أن هذا جزء لا يتجزأ مما نقوم به لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مصر.

وأكد أن :"مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو في العام 2021. و بالنظر حول العالم، سنجد أن عدة دول لم تحقق نموا إيجابيا. لذا، فهذا يعطي الاتحاد الأوروبي مساحة كبيرة للتعاون و هذا ينعكس على الأرقام في الاستثمار، حيث تمثل مصر للاتحاد الأوروبي أكبر دولة للاستثمار الأوروبي في أفريقيا و ثاني أكبر دولة في البحر المتوسط".

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الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الاوربي كريستيان برجر

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