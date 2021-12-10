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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا قال ولي العهد السعودي عن دول الجوار

صدى البلد

شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أن "دول الجوار مهمة لنهضة المملكة".

وقال خلال المحادثات التي أجراها في البحرين مساء الخميس: "لا بد من العمل مع جيراننا للتأكد من أن وضعهم مميز، خصوصاً الأقرب على قلوبنا البحرين".

وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل في وقت سابق الخميس، إلى البحرين، حيث كان في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما استعرض مع ملك البحرين العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان المجلس التنسيقي السعودي - البحريني عقد قبيل وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المنامة، اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان بدأ يوم الثلاثاء الماضي زيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما زار لاحقاً الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى الأمير محمد بن سلمان "وسام زايد" من الدرجة الأولى.

كذلك وصل ولي العهد السعودي إلى قطر الأربعاء، حيث ترأس مع أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي القطري. وتم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يشار إلى أن هذه الجولة الخليجية تستبق قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد الشهر الحالي في الرياض.

صحف السعودية: ولي العهد يواصل جولته الخليجية والطريق البري بين المملكة وسلطنة عمان يتكلف أكثر من 1.9 مليار ريال

بيان عاجل للسعودية وقطر بعد ختام زيارة الأمير بن سلمان للدوحة

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دول الجوار حرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة

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