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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ومصادرة 22 شيشة ببعض مقاهي وكافتيريات حي شرق أسيوط

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط مصادرة 22 شيشة خلال حملة على المقاهي والكافتيريات في نطاق حي شرق مدينة أسيوط وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتصدى لظاهرة الشيشة ومنعها نهائيًا من المقاهي لحماية صحة وسلامة المواطنين.

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وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لحماية صحة وسلامة المواطنين مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة والرقابة والتعامل بحسم مع الكافتيريات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا" ومنع تقديم الشيشة نهائيا  وتطبيق الغرامات المفروضة والإجراءات القانونية ضد المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة.


كانت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط قد شنت حملة مفاجئة بالتنسيق مع قسم الإشغالات بعدد من المناطق في إطار تعليمات محافظ أسيوط للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط إنه تم المرور على عدد من الكافتيريات والمقاهي بنطاق الحي خلال حملة مفاجئة بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبا رئيس الحي ورشاد محمود مدير قسم الإشغالات وتم رصد عدة مقاهي تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع الشيشة داخل المقاهي وتم ضبط ومصادرة 22 شيشة ومصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


يذكر أن محافظ أسيوط قد كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع الشيشة نهائيًا داخل المقاهى معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).

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