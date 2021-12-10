أخبار الفن|ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل مأساوية خلال مرضها ..أبرز أزمات محمد رمضان ..عاصي الحلاني: اشتغلت حلواني و صبي نجار

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

بعد ظهوره بالشيشة أثناء حوار صحفي .. أبرز أزمات محمد رمضان



وصل الفنان محمد رمضان، إلى العراق الأربعاء لإقامة حفل غنائي اليوم، على مسرح السندباد لاند في بغداد.

وأثار محمد رمضان، جدلا واسعا بعدما نشر عبر حسابه على "فيسبوك" فيديو ظهر من خلاله في لقاء تلفزيوني مصور لقناة "السومرية" وكان ممسكا بالشيشة وكتب قائلا "من بغداد لقاء محمد رمضان مع التلفزيون العراقي ليلة الحفلة Alsumaria TV قناة السومرية".

عن فترة مرض زوجته.. أحمد العوضي: “كنت محطم وببكي من خوفي على ياسمين.. ومفيش حد قوي طول الوقت”



حل كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، ضيوف برنامج “معكم” منى الشاذلي، للحديث عن فترة مرضها ونجاتها من الموت.

طرحت الإعلامية منى الشاذلي مجموعة من الأسئلة على الفنان أحمد العوضى، وزوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، وكان منها " مين اللى يعرف التانى أكثر" ليرد العوضى أنا وترد ياسمين أنا.

لقيت معدتي برة والتربي قالي مستنيكي يا أستاذة.. ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل مأساوية خلال رحلة مرضها



حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي، ضيوف برنامج “ معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع على قناة “ سي بي سي”، ويعد هذا هو الظهور الأول لهما بعد أزمة مرض ياسمين عبد العزيز، نرصد لكم أبرز تصريحاتهما من خلال التقرير التالي:

حمادة هلال لـ"صدى البلد": أحاول دائماً أن أكون طبيعيا على السوشيال ميديا



أكد الفنان حمادة هلال، أنه يسعى دائماً أن يظهر بصورة طبيعية على السوشيال ميديا.

قال حمادة هلال، في تصريح لـ “صدى البلد”: “أتعامل مع السوشيال ميديا مثل أي شخص، أنا أحاول دائماً أن أكون طبيعيا وأن أتعامل مع الجمهور على سجيتي”.

لما تفكر في خططك 2022.. سامح حسين يداعب جمهوره بصورة على إنستجرام



داعب الفنان سامح سحين متابعيه، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلق سامح حسين، قائلا: “لما تفكر فى خططك ٢٠٢٢ وتفتكر إنك ماحققتش خططك فى ٢٠٢١ ”.

بـ إطلالة جديدة.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور| شاهد

نشرت الإعلامية أسما شريف منير عدة صور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت اسما شريف منير قائلة “اخترت أن أعيش حياة ملونة صباح النور”.

هنا إبراهيم يسري تطلق "خليكي جامدة"



أطلقت الفنانة الشابة هنا إبراهيم يسري، أولى أغنياتها عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، بعنوان "خليكي جامدة - بلوك".

الأغنية من كلمات شادي محسن ومها يسري، وألحان شادي محسن وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام و إخراج نضال هاني.وإنتاج شركة Seen Studios والديچيتال بارتنر شركة IVAS.

تركت التعليم وكنت بسرق بطيخ وذرة.. عاصي الحلاني: اشتغلت حلواني و صبي نجار .. ووالدي ضربني بالقلم مرة واحدة في حياتي



حل النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا ببرنامج على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".