عاجل
نشرة المرأة والصحة.. أعراض الإصابة بـ السكري.. توقعات الأبراج 2022.. ماذا تعرف عن مرض ياسمين عبد العزيز أخبار البرلمان | قرارات مرتقبة بالقانون بعد حظر الشيشة والأفراح وعمل غير المطعمين .. وصحة النواب تفجر مفاجأة عن كورونا.. وتسمية مولودك بأسماء مركبة يعرضك للحبس والغرامة سعر اليورو اليوم الجمعة 10-12-2021 أخبار السوشيال .. مراد مكرم يعلق على ظهور أجنبية بدون ملابس .. والغندور يثير الجدل بسبب ضربات جزاء المنتخب بكأس العرب دينا أبو السعود: كريم بينكي البديل الأمثل لكريمات الترطيب والتفتيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل مأساوية خلال مرضها ..أبرز أزمات محمد رمضان ..عاصي الحلاني: اشتغلت حلواني و صبي نجار

صدى البلد

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

 

بعد ظهوره بالشيشة أثناء حوار صحفي .. أبرز أزمات محمد رمضان
 

وصل الفنان محمد رمضان، إلى العراق الأربعاء لإقامة حفل غنائي اليوم، على مسرح السندباد لاند في بغداد.

وأثار محمد رمضان، جدلا واسعا بعدما نشر عبر حسابه على "فيسبوك" فيديو ظهر من خلاله في لقاء تلفزيوني مصور لقناة "السومرية"  وكان ممسكا بالشيشة وكتب قائلا "من بغداد لقاء محمد رمضان مع التلفزيون العراقي ليلة الحفلة Alsumaria TV قناة السومرية".

 

عن فترة مرض زوجته.. أحمد العوضي: “كنت محطم وببكي من خوفي على ياسمين.. ومفيش حد قوي طول الوقت”
 

حل كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، ضيوف برنامج “معكم” منى الشاذلي، للحديث عن فترة مرضها ونجاتها من الموت.

طرحت الإعلامية منى الشاذلي مجموعة من الأسئلة على الفنان أحمد العوضى، وزوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، وكان منها " مين اللى يعرف التانى أكثر" ليرد العوضى أنا وترد ياسمين أنا.

 

لقيت معدتي برة والتربي قالي مستنيكي يا أستاذة.. ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل مأساوية خلال رحلة مرضها
 

 حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز،  بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي، ضيوف برنامج “ معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي  المذاع على قناة “ سي بي سي”، ويعد هذا هو الظهور الأول لهما بعد أزمة مرض ياسمين عبد العزيز، نرصد لكم أبرز تصريحاتهما من خلال التقرير التالي:

 

حمادة هلال لـ"صدى البلد": أحاول دائماً أن أكون طبيعيا على السوشيال ميديا
 

أكد الفنان حمادة هلال، أنه يسعى دائماً أن يظهر بصورة طبيعية  على السوشيال ميديا.

قال حمادة هلال، في تصريح لـ “صدى البلد”: “أتعامل مع السوشيال ميديا مثل أي شخص، أنا أحاول دائماً أن أكون طبيعيا وأن أتعامل مع الجمهور على سجيتي”.

 

لما تفكر في خططك 2022.. سامح حسين يداعب جمهوره بصورة على إنستجرام
 

داعب الفنان سامح سحين متابعيه، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

 

وعلق سامح حسين، قائلا: “لما تفكر فى خططك ٢٠٢٢ وتفتكر إنك ماحققتش خططك فى ٢٠٢١  ”.

 

بـ إطلالة جديدة.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور| شاهد

نشرت الإعلامية أسما شريف منير عدة صور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وعلقت اسما شريف منير قائلة “اخترت أن أعيش حياة ملونة  صباح النور”.

 

هنا إبراهيم يسري تطلق "خليكي جامدة"

أطلقت الفنانة الشابة هنا إبراهيم يسري، أولى أغنياتها عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، بعنوان "خليكي جامدة - بلوك".

الأغنية من كلمات شادي محسن ومها يسري، وألحان شادي محسن  وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام و إخراج نضال هاني.وإنتاج شركة Seen Studios والديچيتال بارتنر شركة IVAS.

 

تركت التعليم وكنت بسرق بطيخ وذرة.. عاصي الحلاني: اشتغلت حلواني و صبي نجار .. ووالدي ضربني بالقلم مرة واحدة في حياتي
 

 حل النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا ببرنامج على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

 

محمد رمضان ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى حمادة هلال عاصي الحلاني

ترشيحاتنا

المال فتنة.. خطيب المسجد الحرام : لا يثبت أمامه إلا الصادق |فيديو

يهرب من المناعة بكل سهولة| 3 دراسات جديدة تكشف خصائص وأعراض أوميكرون

أخبار الفن|ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل مأساوية خلال مرضها ..أبرز أزمات محمد رمضان ..عاصي الحلاني: اشتغلت حلواني و صبي نجار

اخبار التعليم.. تعاون عبر الحدود لإعداد قادة جيل الطاقة القادم.. دكان الفرحة بجامعة عين شمس يوفر 15 ألف قطعة ملابس مدعمة

نيسان تكشف عن أسعار وفئات تجهيز آريا 2022

سعر اليورو اليوم الجمعة 10-12-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

أوميكرون.. دول العالم تتجه لتشديد الإجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

في يومها العالمي.. ماذا تعرف عن منظمات حقوق الإنسان في مصر؟

فيديو

فيديو جراف.. ما قصة طفلة بولاق التي حرقت أبيها.. تفاصيل

متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

10 فتاوى شغلت بال المصريين في 2021.. التمويل العقاري وتجارة الآثار أبرزها

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. مشردة الغردقة تعود إلى الحياة بعد محنة مرضية

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ