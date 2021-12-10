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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة جديدة.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

نشرت الإعلامية أسما شريف منير عدة صور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وعلقت اسما شريف منير قائلة “اخترت أن أعيش حياة ملونة  صباح النور”.


يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت أسما شريف منير: "يا ريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ إنستجرام: "صدمات كتير في حياتي الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

 

وأضافت: "بس حقيقى من اصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدى بيها ، كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فيناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما أذونى بكل سهولة".

شريف منير أسما شريف منير

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