رئيس الوزراء البريطاني: حجم الدمار في غزة غير معقول والأولوية لإدخال المساعدات

أكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، أن حجم الدمار في غزة غير معقول والأولوية الفورية إدخال المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال رئيس الوزراء البريطاني: “نتواصل مع الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة من أجل التهدئة في غزة”.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة صحة غزة بارتفاع عدد ضحايا التصعيد الإسرائيلي منذ ليلة أمس إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا، في أعنف ليلة للإبادة منذ وقف إطلاق النار الذي فعليا لم توقفه إسرائيل قط.

واتخذ الاحتلال من ذريعة قتل المقاومة لاحد جنوده لقتل أكثر من مائة نفس بدعوى مطاردة المسلحين.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه ارتقى 211 شهيدا و597 مصابا منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما يقول إن الاحتلال لم يوقف القتل ولكنه خفض عدوانه إلى أدنى حد.

