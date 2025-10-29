توك شو..استقرار الطق والذهب والعملات..والجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.41 جنيه للبيع و47.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.27 جنيه للبيع، و55.14 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.11 جنيه للبيع، 62.95 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4452 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5195 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 5937 جنيها للجرام.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عبيدة أمير وأحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.

حالة الطقس اليوم 29 أكتوبر 2025

العظمى

القاهرة 29

شرم الشيخ 32

الإسكندرية 27

مطروح 26

أسوان 35

حالة الطقس في الدول العربية

الرياض 32

أبو ظبي 33

بيروت 26

القدس 25

الجزائر 23

عواصم العالم

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء .. شاهد



قدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، فقرة خاصة عن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 29-10-2025.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة في أحد محلات الجزارة بمنطقة المعادي لمعرفة الأسعار اليوم الأربعاء.

وأكد صاحب المحل أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في الأسعار، وسعر كيلو اللحمة وش الفخدة بـ 400 جنيه، وأن اللحوم البلدي تختلف كثيرا عن المستوردة، وسعر اللحمة البلدي يتراوح بين 400 إلى 450 جنيه.

وأوضح أن المواطن لا يستطيع التفرقة بين اللحوم لكن الموضوع يرجع لأمانة الجزار.

وتابع أن اللحوم التي يكون الختم عليها دائري تعبر عن أن هذه اللحوم صغيرة، والمربع يكون للحوم الكبيرة، والمثلث يكون على اللحوم المستوردة.

الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة



قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل مفاجئ عدة مناطق في قطاع غزة، من بينها الساحة الخلفية لمستشفى الشفاء ومنطقة الصبرة شرق المدينة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

عرقلة الجهود الإنسانية والطبية

أوضح النمس أن القصف جاء في وقت تسعى فيه الطواقم الطبية لإعادة تشغيل أجهزة إنقاذ الحياة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن الهجمات تعرقل المنظومة الصحية التي تحاول استعادة عملها وسط أزمات متلاحقة.

الأمين العام لمنظمة الإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات



أعربت الأمين العام لمنظمة الإنتوساي، مارجيت كراكر، عن تقديرها الكبير لجمهورية مصر العربية لاستضافتها مؤتمر السلام في مدينة شرم الشيخ، مشيرةً إلى أن مصر تُعد "مهد الحضارة ومركزًا للحوار بين الشعوب".

التزام مصري بالدبلوماسية والسلام

وأكدت كراكر أن دور مصر كان واضحًا في الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار العالمي، مشيدةً بالتزامها بالمصطلحات الدبلوماسية وبروح التعاون في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة.

المؤتمر منصة لتبادل الرؤى والخبرات

وأوضحت الأمين العام أن المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة يشكل فرصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الدول الأعضاء، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة، مؤكدةً على أهمية العمل الجماعي لتجاوز التحديات.

رئيس منظمة الإنتوساي المنتهية ولايته: عملنا على توسيع نقاط الحوار



أكد رئيس منظمة الإنتوساي المنتهية ولايته، خلال إفتتاح المؤتمر الدولي ال25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بحضور رئيس الوزراء، أنه قبل ثلاث سنوات تم تحديد بعض المبادئ التوجيهية الإستراتيجية.

وأضاف: “عملنا على توسيع نقاط الحوار مع الجهات الفاعلة متعددة الأطراف والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وقد كان هذا التقارب المستمر ضروريا لترسيخ الأنتوساي كمجتمع متناسق قادر على التحدث بصوت واحد فى مواجهة التحديات العالمية الكبري”.

رئيس الوزراء: الإنتوساي برهنت على قدرتها على تنمية أجهزة الرقابة الدولية



أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بإفتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، أن مدينة شرم الشيخ طالما شهدت حوارا موصولا بين الشعوب.



وأضاف مدبولي، أن الإنتوساي برهنت على قدرتها على تنمية أجهزة الرقابة الدولية، موضحا أن مصر تؤمن بشكل راسخ بأهمية أجهزة الرقابة ودورها.

مدبولي: مصر تضع جميع إمكانياتها وخبراتها خلال رئاستها لمنظمة الإنتوساي



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يرحب بجميع الحضور على أرض شرم الشيخ، أرض السلام.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنظمة عبر تاريخها الذي يزيد عن 70 عامًا، عمل على تطوير المعايير الدولية في المراجعة العامة، وعززت التواصل حتى أصبحت منظمة دولية لتبادل المعرفة، واصبح بيت الخبر العالمي، والدعم لأداء الحكومات.

الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة



أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد غارات أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “سكاي نيوز”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني باستئناف وقف إطلاق النار وأنه سيدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات في إسرائيل أن تعيد حماس جثتي اثنين من المختطفين خلال الساعات الـ 24 المقبلة.