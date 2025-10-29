الأمين العام لمنظمة الإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات

أعربت الأمين العام لمنظمة الإنتوساي، مارجيت كراكر، عن تقديرها الكبير لجمهورية مصر العربية لاستضافتها مؤتمر السلام في مدينة شرم الشيخ، مشيرةً إلى أن مصر تُعد "مهد الحضارة ومركزًا للحوار بين الشعوب".

التزام مصري بالدبلوماسية والسلام

وأكدت كراكر أن دور مصر كان واضحًا في الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار العالمي، مشيدةً بالتزامها بالمصطلحات الدبلوماسية وبروح التعاون في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة.

المؤتمر منصة لتبادل الرؤى والخبرات

وأوضحت الأمين العام أن المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة يشكل فرصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الدول الأعضاء، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة، مؤكدةً على أهمية العمل الجماعي لتجاوز التحديات.

الرقابة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الإنفاق العام

وشددت كراكر على أن الإنفاق العام يجب أن يحقق الغرض منه بكفاءة وشفافية، مشيرةً إلى أن المؤسسات الرقابية تلعب دورًا محوريًا في دعم قدرة الدول على الصمود أمام الأزمات. كما دعت إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الرقابة المالية، لما تتيحه من سرعة ودقة في كشف المخاطر المالية والإدارية.