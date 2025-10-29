مجلس جامعة الأزهر يشيد بحكمة القيادة السياسية وجهودها في وقف الحرب على قطاع غزة

أشاد مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بحكمة القيادة السياسية وجهودها في وقف الحرب بقطاع غزة، ووجه مجلس الجامعة الشكر لكليتي: الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والبنات بالسادات ودمياط لمبادرتهما بإرسال القوافل الإغاثية لأشقائنا الفلسطينين بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وثمن مجلس الجامعة جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في جولاته الخارجية التي تسهم في تعزيز مكانة مصر في العالم ودور أزهرها الشريف في نشر الوسطية والاعتدال في العالم خلال القمة العالمية التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما.

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث الكبير يعد رسالة تؤكد أن مصر تبني مستقبلها وتحفظ ماضيها العتيق وحضارتها الممتدة لآلاف السنين.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى الدكتور مصطفى عبد الغني بثقة فضيلة الإمام الأكبر بتكليفه نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات والوافدين.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى الكليات الحاصلة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

كما قدم المجلس التهنئة إلى السادة أساتذة الجامعة الذين تم إدراجهم ضمن تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية للعلماء الأكثر تأثيرًا ويرفعون اسم جامعة الأزهر عاليًا في مجال النشر العلمي، وهم:

د. إيمان سمير عبد العزيز نصير،

أستاذ الكيمياء الدوائية الصيدلية وتصميم الأدوية - كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة.



د. هشام عباس محمد المهدي،

مدرس الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة للبنين.

د. أحمد إسماعيل محمود رمضان، مدرس الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة للبنين.

د. أحمد محمد متولي محمد،

أستاذ مساعد العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة للبنين.



د. حازم أسامة رضوان القاضي،

أستاذ مساعد الكيمياء الدوائية الصيدلية وتصميم الأدوية بكلية الصيدلة للبنين.

د. عصام رمضان شعبان، كلية العلوم للبنين بأسيوط.

د. عاطف محمد الطاهر، كلية العلوم للبنين بأسيوط.

د. هبة سعودي، كلية العلوم للبنات بالقاهرة.

...

ومن كلية العلوم للبنين:

أ.د. يسري أحمد عمار.

أ.د. محمد سيد الجابي.

أ.د. زينهم محمد الباهي.

د.أحمد رجب.

أ.د. عبد الشافي فهمي عبادة.

أ.د. خالد سعد مخيمر.

د. خالد كرم علي.

أ.د. أحمد إبراهيم عبد المنعم حسب الله.

د. سالم صلاح الدين أحمد سالم.

أ.د. سعد الدين حسين عفيفي.

أ.د. عمرو فودة محمود غنيم.

د. عمرو حسني هاشم.

د. محمد علي عبد الرحمن.

د. أحمد محمد عيد.

د. عمرو محمد السيد شهاب الدين.

أ.د. محمد صلاح محمد عطية.

د. عامر مرسي عبد العزيز.

أ.د. محمود رمضان صوفي.

أ.د طارق محمد عبد الغني.

د إبراهيم سعيد إبراهيم السيد.

أ.د. محمد فاروق عبد العظيم.

أ.د. مختار عبد الرحمن حسن.

كما هنأ المجلس أساتذة الأزهر ممن حازوا عضوية مجلس نقابة الأطباء في تشكيله الجديد، وهم:

أ.د. ياسر حلمي، مدير مركز التمييز الدولي والتطوير المؤسسي، بنجاحه في انتخابات نقابة أطباء مصر، وتعيينه مقررًا للجنة التطوير بالنقابة.

-الدكتورة نوال مصطفى، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة.

كما قدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى علماء الجامعة الذين اختيروا في عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعددهم ثمانية أساتذة؛ هم:

1-الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد كلية العلوم للبنين بأسيوط، عضوًا باللجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد.

2- الدكتور كمال رسلان، وكيل كلية العلوم للبنين بالقاهرة، عضوًا باللجنة الوطنية للرياضيات.

3 -الدكتور خالد سعد علي مخيمر، وكيل كلية العلوم للبنين بالقاهرة سابقًا، عضوًا باللجنة الوطنية للرياضيات.

4 الدكتورة غالية أسعد جابر المواوي، عضو هيئة التدريس بكليه العلوم للبنات بالقاهرة، عضوًا باللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية.

5-الدكتور أحمد حافظ محمد إبراهيم، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم للبنين بالقاهرة، عضوًا باللجنة الوطنية للفلك والفضاء.



6 -الدكتور عمرو حسني حسن هاشم، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم للبنين بالقاهرة، عضوًا باللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية.

7 -الدكتورة ضحى السيد حامد، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة للبنات بالقاهرة، عضوًا باللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

8 - الدكتور فوزي إسماعيل إسماعيل عيسى، عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة للبنين بالقاهرة، عضوًا باللجنة الوطنية للعلوم البيئية وصون الطبيعة.

وكرم المجلس الدكتور أسامة عبد الحليم، مدير مستشفى الطلبة الجامعي، والدكتور وائل حجاج، استشاري العيون؛ لجهودهما في خدمة الطلاب.

كما كرم مجلس الجامعة كلية الإعلام للبنات بالقاهرة؛ بمناسبة فوز فريق طالباتها بالمركز الأول في مسابقة (حلوة يا بلدي) التي نظمتها وزارة الثقافة.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى السادة أعضاء مجلس الجامعة الجدد الذين انضموا إلى صفوف عمداء الكليات.

وأكد مجلس الجامعة على مواصلة عقد المجالس الدائمة مع الطلاب في الكليات، والمدن الجامعية، والجولات التفقدية، وعلى سرعة موافاة الجامعة بمقترحات الطلاب واحتياجاتهم؛ للعمل على تنفيذ المتاح منها.

كما أكد مجلس الجامعة على ضرورة موافاة الجامعة بأنشطة المراكز البحثية الموجودة داخل الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى الطلاب الذين فازوا بمسابقة القراءة الحرة في نسختها الثانية.