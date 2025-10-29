الغارات الإسرائيلية على غزة تواصلت منذ مساء الثلاثاء وحتى ساعات صباح اليوم الأربعاء

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تواصلت بشكل مكثف منذ مساء الثلاثاء وحتى ساعات صباح اليوم الأربعاء، مستهدفة مختلف محافظات القطاع، ما أدى إلى استشهاد نحو مئة فلسطيني وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، موضحة أن القصف كان الأعنف في المحافظة الوسطى، ولا سيما في مدينة دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات، حيث طالت الغارات منازل المدنيين وخيام النازحين، مخلفة دماراً واسعاً.

وأضاف جبر، أن مدينة غزة شهدت بدورها سلسلة من الغارات الجوية العنيفة، شملت مخيم الشاطئ غرب المدينة وحي الصبرة والمناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى قصف طال حي الشجاعية شرق المدينة، كما استهدفت طائرات الاستطلاع مناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وفي جنوب القطاع، أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الغارات الإسرائيلية طالت سيارات مدنية وشققاً سكنية وخيام نازحين، مما أدى إلى استشهاد نحو 20 فلسطينياً، موضحا أن جيش الاحتلال أعلن أنه استهدف ما وصفهم بـ"عناصر إرهابية"، في حين تشير الحصيلة إلى أن معظم الضحايا هم من المدنيين الأبرياء.