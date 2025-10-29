رسائل هامة للمواطنين قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

يتابع العالم بالكامل خلال الفترة الأخيرة الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيحضره عدد كبير من قادة وملوك العالم، ولكن على المواطنين دور في هذا اليوم،وهو تسهيل حركة المرور بالمناطق القريبة من المتحف، وذلك بعد أن قامت الحكومة بجعل هذا اليوم إجازة رسمية.

وأكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الشعب المصري لديه ثقافة حب مصر، وأن المواقف كثيرة تؤكد ذلك، موضحًا أن الجميع يعلم أن مصر في انتظار حدث عالمي يوم السبت المقبل، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور قادة ورؤساء العالم، وأن الجميع يعلم المطلوب منه في هذا اليوم.

وقال الخبير المروري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، إن المواطنين مطلوب منهم في هذا اليوم تسهيل العملية المرورية، ويجب أن يقوم كل شخص بالدور المطلوب منه.

الاحتفال سيكون من الساعة السادسة مساءً

وأوضح أن الاحتفال سيكون من الساعة السادسة مساء يوم السبت، لاستقبال الحضور، وأن الحفلة الخاصة بالافتتاح ستبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف، ولمدة ساعة ونصف، ولذلك على المواطنين أن تتواجد في المنازل من الساعة الخامسة لمتابعة الحدث.

وأضاف أن الافتتاح يعتبر حدثا تاريخيا، وسيكون رمزا من الرموز التاريخية التي تتواجد في مصر مثل الأهرامات، وأن هذا اليوم سيكون متواجدا حوالي 60 مسؤولا وعلينا أن نظهر بمظهر حضاري.

من جانبها، قالت المهندسة وفاء عطا، منسقة العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير، إن جميع العاملين في المشروع يشعرون بفخر كبير لانتمائهم لهذا الصرح العالمي الفريد، معتبرة كل مشاركة في بناء المتحف رحلة مهنية وإنسانية لا تُنسى.

وأضافت “عطا”، خلال استضافتها في برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن كثيرًا من العاملين يشاركون صور مراحل البناء الأولى على صفحاتهم الشخصية، مؤكدة: "لدي صورة لي أمام السلم العظيم عندما كان في أولى درجاته، ولم يكتمل بعد.. إنها لحظات تبعث فينا مشاعر جميلة وتعيد إلينا ذكريات سنوات طويلة من العمل المتواصل".

أكبر مشروع ثقافي في تاريخ مصر الحديث

وأوضحت أن المشروع ضم أكثر من 5000 شخص من مهندسين وعمال وفنيين، ما جعله من أكبر المشروعات الثقافية والأثرية في تاريخ مصر الحديث.

وأضافت: "انضممت إلى المشروع عام 2014، وهناك زملاء بدأوا منذ عام 2013، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعيش رحلة مليئة بالحماس والتحدي".

المتحف الأكبر في العالم



وأكدت أن المتحف المصري الكبير مشروع فريد عالميًا، سواء من حيث ضخامته المعمارية أو حجم المقتنيات الأثرية التي سيضمها، مشيرة إلى أنه أكبر متحف أثري في العالم، ما يجعله تجربة لا تتكرر كثيرًا في حياة أي مهندس أو متخصص في مجال المتاحف.