لقيت معدتي برة والتربي قالي مستنيكي يا أستاذة.. ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل مأساوية خلال رحلة مرضها

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي، ضيوف برنامج “ معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع على قناة “ سي بي سي”، ويعد هذا هو الظهور الأول لهما بعد أزمة مرض ياسمين عبد العزيز، نرصد لكم أبرز تصريحاتهما من خلال التقرير التالي:

وقالت ياسمين عبد العزيز:"مكنتش متخيلة إني هطلع في برنامج أتكلم عن فترة مرضي .. كنت داخلة اعمل عملية جراحية متعودة اعملها ، واول مرة عملتها كان عندي 16 سنة".

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "كنت متعودة اعمل العملية دي وبكمل حياتي بشكل طبيعي ومحدش يعرف حاجة ..وبعد الانتهاء من مسلسل اللي مالوش كبير قررت اعمل العملية الجراحية".

وأكملت ياسمين عبد العزيز: "لما سألت الدكتور قالي العملية هتتعمل في 3 ساعات ودخلت اعمل العملية ومحدش كان يعرف، ولما طلعت من العمليات شعرت بآلام رهيبة وكنت بصوت وشعرت بآلام لم اشعر بها من قبل وكنت احصل على مسكنات كثيرة لتقليل الألم، وبعد كدة عرفت إن القولون اتخرم عندي وجالي تسمم في الدم".

وتابعت ياسمين :"الدكتور عصام شلباية أنقذ حياتي بعدما حدث خطأ في العملية .. الدكتور كان بيقولي إن الموضوع صعب ومعقد وقالي أنا داخل العملية والدنيا بايظة خالص".

ودخلت ياسمين عبد العزيز في نوبة بكاء: "وانا داخلة العملية كنت عارفة إني مش هطلع منها، وقلت لاخويا الكبير خلي بالك من ولادي وبعد لما طلعت من العملية دخلت العناية المركزة وحطولي خراطيم من مناخيري ومن بقي وعندما كنت متواجدة في العناية كان الأطباء بيقولوا ادعولها لان الحالة صعبة".

وأضافت ياسمين عبد العزيز:"الجهاز اللي دخلت عليه في العناية المركزة لو 100 فرد دخلوا عليه مش بيطلع إلا 10 فقط عايشين .. من أول عملية اجريتها وحتى العناية المركزة كنت في شبة غيبوبة ومش فاكرة حاجة خالص ".

وأكملت ياسمين عبد العزيز :" مكنتش بتكلم أو بمشي أو اتناول الطعام، ولما كنت في العناية المركزة كل لما أنام بشوف كوابيس، وجالي وقت مكنتش قادرة أكمل من التعب والألم وقلتلهم شيلوا كل حاجة أنا مش هكمل .. انا كنت شايفة إن روحي بتتسحب وإني مش موجودة، وفي فترة مرضي خسيت 15 كيلو وكنت زي المومياء".

وانهارت ياسمين عبد العزيز من البكاء قائلة :"في يوم عرفة الناس كلها دعتلي، وأنا كنت بموت وبعد يوم عرفة أصبحت واحدة تاني وخرجت من العناية المركزة وبقيت بعرف أتكلم وروحي رجعتلي مرة تانية ".

وأضافت ياسمين عبد العزيز:" لما بصيت على نفسي لقيت معدتي بره والأمعاء بره ولما سألت قالولي أن ده بسبب العملية واني عندي تسمم في الدم ".

وأوضحت ياسمين عبد العزيز " لما كنت خرجت من العناية المركزة فضلت حوالي شهر في غرفة عادية بالمستشفى وعندي حالة صدمة وكنت غير قادرة على الضحك او البكاء ".

واستطردت ياسمين عبد العزيز:" أنا مش خايفة من الموت وعند ربنا أحسن من حياتنا، وكانت كل مشكلتي ولادي ومكنتش عايزة اسبهم لوحدهم .. والناس في الشارع بتقولي مينفعش تسكتي ولازم ترفعي قضية ولازم الدكتور الذي تسبب في الخطأ الطبي يتاخد إجراء ضده".

وأضافت ياسمين عبد العزيز "وأنا تعبانة قلت إني هرفع قضية ومش هسيب حقي ، لكن بعد التعافي قلت اني اعرف الدكتور ده وربنا سترها معايا بعد لما كنت بموت".

وتابعت ياسمين عبد العزيز "التعب اللي مريت به وحب الناس ورائه سبب، لن أرفع قضية ضد الدكتور الذي تسبب في الخطأ الطبي الذي حدث لي وأنا مش مؤذية ومش عايزة أؤذيه واكيد هو مش قاصد إنه يؤذيني ".

وكشفت «ياسمين عبد العزيز» عن الحوار الذي دار بينها وبين التربي الذي كان يعتبر صادما لها، بعد أن أرسل فيديو بتجهيز المقابر لاستقبالها، مضيفة : «أنا كنت بموت، وجاءت لي رسالة من التربي، ووأرسل لي فيديو كانوا بيجهزوا لي التربة وعندي صدمة».

وقالت «ياسمين عبد العزيز» : «التربي قال لي ركبنا ليكي كشاف، ومستنيكي يا أستاذة علشان كلنا بنحبك.

وعلقت مازحة : «على أساس أني لما أموت أقوم بليل أشرب شاي على الكشاف اللي هو ركبه، وبعد كده قولتله بلاش تبعت لي رسائل تاني».

وأضافت ياسمين عبد العزيز :" كنت بسمع أغاني فيها تحدي عشان تديني طاقة وكنت يبسمع أغاني التحدي الخاصة بـ مرضى السرطان"، مضيفة:" كنت بسمع قرأن في فترة مرضي بشكل مستمر ".

وتابعت ياسمين عبد العزيز :" 3 حاجات مش ممكن نشتريها بالفلوس وهم الصحة وحب الناس والاحترام ".