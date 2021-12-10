هنرقص على الأحزان .. مشهد مؤثر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي|فيديو

هنعيش تحت أي ظروف

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى ضيوفًا على برنامج : “ معكم منى الشاذلي” وروى تفاصيل لأول مرة عن وعكة ياسمين الصحية، ورسالة الأطباء بأنها ستموت.

طرحت الإعلامية منى الشاذلى مجموعة من الأسئلة على الفنان أحمد العوضى، وزوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، وكان منها " مين اللى يعرف التانى أكثر" ليرد العوضى أنا وترد ياسمين أنا.

قال الفنان أحمد العوضى، إن الضعف موجود فى أى إنسان، معلقًا : مفيش حد قوى طوال الوقت".

وأضاف أحمد العوضى، أنه لا يوجد موقف أضعف من مساعدة شريك حياتك وهو فى أصعب احتياجه لك.



ولفت إلى أن فترة مرض زوجته ياسمين عبد العزيز كانت صعبة عليه، معلقًا :" بكيت خوفًا عليها.. وكنت محطم جدًا".



وتابع : ياسمين خلال فترة مرضها كانت فى حالة صعب، و الأطباء كانوا يؤكدون أنها ستموت، معلقًا :" الدكتور هشام الكيلانى معالج ياسمين قالي قدامها من ساعة لـ ثلاث ساعات وتموت، والموضع كان صدمة للغاية".

اختتمت الإعلامية منى الشاذلي حلقة برنامجها "معكم" خلال لقائها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي بأغنية "هنعيش تحت أي ظروف" للمطربة اليسا.

و تفاعلت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال اللقاء مع الأغنية، حيث رددت كلماتها مع زوجها أحمد العوضي .

وقام أحمد العوضي باحتضانها وتقبيل رأسها متاثرا بكلمات الأغنية.