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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 أطنان زيت طعام مجهولة المصدر فى أسيوط

صدى البلد

تمكنت إدارة تموين مركز البداري في أسيوط من ضبط 7 أطنان من زيت الطعام و 2000 زجاجة فارغة بحوزة أحد الأشخاص يقوم بتعبئتها .

كانت معلومات وردت إلى إدارة تموين البداري في أسيوط تفيد قيام أحد الأشخاص بتعبئة زجاجات زيت الطعام بدون ترخيص بمدينة البداري .

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على الفور تم تشكيل حملة من إدارة الرقابة التموينية بالبداري بالاشتراك مع مباحث التموين وتمكنت الحملة من ضبط شخص وبحوزته 7 أطنان زيت طعام و 2000 زجاجة زيت فارغة مدون عليها تاريخ إنتاج مسبق وماكينة تعبئة ، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة .

 

 

مديرية تموين أسيوط تموين البداري ضبط زيت طعام مركز البداري زجاجات فارغة

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