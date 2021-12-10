ضبط 7 أطنان زيت طعام مجهولة المصدر فى أسيوط

تمكنت إدارة تموين مركز البداري في أسيوط من ضبط 7 أطنان من زيت الطعام و 2000 زجاجة فارغة بحوزة أحد الأشخاص يقوم بتعبئتها .

كانت معلومات وردت إلى إدارة تموين البداري في أسيوط تفيد قيام أحد الأشخاص بتعبئة زجاجات زيت الطعام بدون ترخيص بمدينة البداري .

على الفور تم تشكيل حملة من إدارة الرقابة التموينية بالبداري بالاشتراك مع مباحث التموين وتمكنت الحملة من ضبط شخص وبحوزته 7 أطنان زيت طعام و 2000 زجاجة زيت فارغة مدون عليها تاريخ إنتاج مسبق وماكينة تعبئة ، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة .