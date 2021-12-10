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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق بورسعيد - الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بطريق الاسماعيلية بورسعيد.

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وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة رقم 8157 ط ص ج مع توك توك بدون الواح معدنية بنمرة 3 ط بورسعيد أمام كوبري احمد شوقي.


أسفر الحادث عن إصابة كلا من يوسف رضا هاشم سليمان، ابو خليفة، 16 سنة، احمد منير عبد العاطي، ابو خليفة، 16 سنة، محمد محمود عبد الحميد، أبو خليفة، 15 سنة، السيد صالح فؤاد، 16 سنة، المستقبل.


علي الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج.


تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولي التحقيق.

الاسماعيلية اخبار حوادث طريق الإسماعيلية بورسعيد بورسعيد صادم سيارة ملاكي وتوك توك

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