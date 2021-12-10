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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بمعرض وورشة موبيليا في شبرا الخيمة

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية

سيطرت أجهزة الحماية المدنية فى القليوبية على حريق هائل نشب في معرض موبيليا وورشة مجاورة له في شارع عبدالمنعم الشامى بحي شرق شبرا الخيمة، وما زال رجال الإطفاء يواصلون أعمالهم في تبريد موقع الحادث والسيطرة على الموقف ومنع اشتعال النيران من جديد.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في معرض موبيليا وورشة استورجي بشارع عبدالمنعم الشامي بحي شرق شبرا الخيمة ملك حسام. س. م، 45 سنة مقيم في شبرا الخيمة.


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين بالمنطقة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العناني بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وملابساته، وطلبت تحريات المباحث، وكلفت الحي بتشكيل لجنة لمعاينة المكان للتأكد من ما إذا كان مرخصا من عدمه.


من جهته، قال محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا إنه فور الإخطار بالحريق، قرر رئيس الحي تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الإطفاء، وندب لجنة أخرى لمعاينة المكان، وفحص أوراق التراخيص، وهل هو مرخص من عدمه، ومدى توافر شروط الحماية المدنية في المكان.

شبرا الخيمة الحماية المدنية أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة نشوب حريق قوات الحماية المدنية

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