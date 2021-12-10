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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: اليوم العالمي لحقوق الانسان مناسبة فريدة تفخر فيها مصر بإنجازاتها

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

هنأ النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة اليوم، العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها مناسبة فريدة لتفخر مصر بإنجازاتها الشاملة في هذا الملف.

 

وأضاف القطامي، في بيان، اليوم، أن السنوات الماضية اثبتت أن مصر لم تتعامل مع حقوق الانسان بشكل قاصر، وإنما عملت منذ اللحظة الأولى على توفير المسكن المناسب عبر مليون وحدة من الإسكان الاجتماعي وتوفير البنية التحتية المناسبة عبر مئات المليارات من الجنيهات التي أنفقت لتعزيز أعمال البنية التحتية وتوصيل المرافق، المياه والكهرباء والغاز والاتصالات لكافة قرى ومدن مصر والحفاظ على الاستقرار ودعم الأمن المجتمعي.


وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وفي هذه المناسبة للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، يظل اهتمام مصر بهذا الملف على درجة كبيرة من الأولوية تمثل في تعزيز وضع المرأة والشباب والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم وكلها مفردات خاصة جدا ومميزة اتبعتها مصر في قضية حقوق الانسان.

ولفت نائب أاكتوبر، إلى ما ركزت عليه، رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وبخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، قائلا: تحية للقيادة السياسية على اهتمامها النوعي المتواصل بقضية حقوق الإنسان.

الإسكان الاجتماعي مجلس النواب الرئيس السيسي ذوي الاحتياجات الخاصة مبادرة حياة كريمة حياة كريمة

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