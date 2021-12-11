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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص تخصص فى النصب على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحاله صفة عضو بإحدى اللجان التابعة لإحدى الجهات الحكومية "على غير الحقيقة" وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة بقصد تحقيق الاستفادة المادية من وراء ذلك النشاط الإجرامي المزعوم .

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحاله صفة عضو بإحدى اللجان التابعة لإحدى الجهات الحكومية "على غير الحقيقة" وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة بقصد تحقيق الاستفادة المادية من وراء ذلك النشاط الإجرامي المزعوم .

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، وبحوزته (كارنية باسم وصورة المتهم " مزور بالكامل "بالصفة المنتحلة – هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على رسائل نصية على برنامج "الواتس آب" تؤكد نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ).

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي ، كما أضاف بتحصله على الكارنيه المشار إليه عن طريق تواصله من خلال إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " مع (أحد الأشخاص) الذى قام بإرسال الكارنيه له بواسطة أحد سائقي سيارات الأجرة بين المحافظات " غير محدد " حسن النية نظير مبلغ مالي وبتكثيف التحريات أمكن تحديد الأخير وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية) وهروبه من محل إقامته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

حبس حبس شخص التحقيقات النصب والاحتيال الإجرام

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