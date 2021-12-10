هالة السعيد: 9.8% معدل النمو فى مصر خلال الربع الأول

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إن معدل النمو ٩.٨٪ خلال الربع الأول من العام الحالي في مصر.

وأضافت هالة السعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن الحكومة تتعامل مع ملف التضخم بشكل حرفي للغاية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة حياة كريمة في غاية الأهمية وساهمت في تحسن الاقتصاد بشكل كبير.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن انتقل الموظفين يبدأ بداية من شهر يناير عام ٢٠٢٢ إلى مبنى الوازاة في العاصمة الادارية الجديدة وينتهي في شهر يونيو، لافتة إلى انه صعب نقل كل الموظفين مرة واحدة ولكن بشكل تدريجي.





