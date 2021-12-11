الثآليل على الأطفال .. أنواعها وأسبابها ومضاعفاتها .. كيف يمكن تشخصيها .. نصائح صحية تمنعها .. وماهى أهم العلاجات المنزلية

ما الذي يسبب الثآليل عند الأطفال؟

هل الثآليل عند الأطفال معدية؟

ما هي أنواع الثآليل الموجودة عند الأطفال؟

ما هي مضاعفات الثآليل عند الأطفال؟

كيف يتم تشخيص الثآليل عند الأطفال؟

كيف يتم علاج الثآليل عند الأطفال؟

ما هي العلاجات المنزلية للثآليل عند الأطفال؟

هل يمكن منع الثآليل عند الأطفال؟



الثآليل هي نتوءات صغيرة على الجلد وتنتج عن فيروس الورم الحليمي البشري ( HPV ). على الرغم من أنها ليست ضارة ، فهي معدية وتنتشر بسهولة. يمكن أن تحدث الثآليل في كل من البالغين والأطفال.

عند الأطفال ، من المرجح أن تظهر الثآليل على أيديهم وأقدامهم وأصابعهم ، ولكنها قد تنتشر أيضًا إلى أجزاء أخرى من الجسم .

غالبًا ما تكون الثآليل عند الأطفال بدون أعراض ويتم حلها دون علاج. قد لا يكون العديد من الأطفال على دراية بها إذا لم يسبب الثؤلول أي ألم. ومع ذلك ، إذا رأيت ثؤلولًا ، فمن الأفضل استشارة الطبيب. يمكنك تجربة العلاجات المنزلية إذا كانت الثؤلول صغيرة وغير مؤلمة. إذا لم تنجح العلاجات المنزلية أو كانت الثآليل منتشرة في جميع أنحاء الجسم ، يجب عليك استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.



اقرأ هذا المنشور لمعرفة الأسباب والأعراض وخيارات العلاج المختلفة للثآليل على الأطفال، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما الذي يسبب الثآليل عند الأطفال؟

يصاب الأطفال بالثآليل على جلدهم عندما يصابون بفيروس الورم الحليمي البشري. تسبب الأنواع المختلفة من فيروسات الورم الحليمي أنواعاً مختلفة من الثآليل. يمكن أن يصاب الأطفال بالثآليل عند ملامستهم للفيروس بالطرق التالية.

لمس شخص مصاب

استخدام الأشياء التي لمسها شخص مصاب بفيروس الورم الحليمي البشري

لمس الأسطح أو الأرضيات التي يوجد بها الفيروس من شخص آخر مصاب

البقاء حافي القدمين في الأماكن العامة ، مثل غرف تبديل الملابس

هل الثآليل عند الأطفال معدية؟

الثآليل معدية لأنها ناجمة عن فيروس. تنتشر عادةً عن طريق ملامسة الجلد للجلد أو عندما يلمس الطفل شيئًا أو سطحًا ملوثًا من قبل شخص مصاب. حك الثؤلول الموجود ثم لمس الجلد السليم يمكن أن ينشر الثؤلول إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تكون فرص الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري وظهور الثؤلول أعلى إذا كان طفلك مصابًا بجرح أو جرح مفتوح، قد يكون الأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بالثآليل.

ما هي أنواع الثآليل الموجودة عند الأطفال؟



يمكن أن تكون الثآليل من أنواع مختلفة ، وقد يسبب كل منها أعراضًا متنوعة عند الأطفال .

1. الثآليل الشائعة



هذه الثآليل لها سطح خشن وتظهر باللون الأصفر المائل للرمادي أو البني. يمكن العثور على الثآليل الشائعة في الأصابع والمرفقين والركبتين وحتى على الوجه عند الأطفال.

2. البالمار والثآليل الأخمصية



تسمى هذه الثآليل بالراحية عندما تظهر على الراحتين والأخمص عندما تظهر على أخمص القدمين. قد تكون مؤلمة لأن راحتي اليدين والقدمين غالباً ما تعانيان من ضغط واحتكاك متكرر. تسمى مجموعة من الثآليل الأخمصية بالفسيفساء.

3. الثآليل المسطحة

هذه الثآليل صغيرة وتظهر على شكل زوائد جلدية ناعمة. توجد بشكل شائع على الوجه ولكنها قد تظهر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم.

4. الثآليل الخيطية



هذه هي الثآليل الصغيرة التي تظهر مثل النتوءات البارزة من الجلد. توجد عادة على الجفون والشفتين والوجه والرقبة عند الأطفال.

5. الثآليل المحيطة بالظهور



هذه هي الثآليل السميكة التي تظهر عادة على الجلد حول الأظافر. قد تسبب تشققات جلدية قد تكون مؤلمة.

ما هي مضاعفات الثآليل عند الأطفال؟

قد تنتشر الثآليل التي تُركت دون علاج لفترة طويلة إلى أجزاء أخرى من الجسم. قد تتكرر أيضًا إذا تم علاجها في وقت متأخر. قد يكون هناك أيضًا خطر أكبر لانتشار الثآليل للآخرين إذا تُرك الطفل دون علاج لفترة طويلة. قد تشكل بعض الثآليل ، مثل الثآليل المحيطة بالزغب ، شقوقًا عميقة أو تشققات في الجلد ، مما يسبب الألم وعدم الراحة.

كيف يتم تشخيص الثآليل عند الأطفال؟



يمكن أن يكون معظم الأطفال المصابين بالثآليل بدون أعراض. قد يقوم مقدم الرعاية الصحية عادة بتشخيص الثؤلول من خلال خصائصه الفيزيائية وموقعه. في بعض الحالات ، يتم حلق جزء صغير من الثؤلول أو كشطه باستخدام شفرة للفحص المجهري. قد يكشف كشط الطبقة العليا من الثؤلول عن نقاط سوداء تشير إلى تجلط الدم في بعض الأحيان ، قد تحتاج الثآليل إلى التفريق بينها وبين آفات سرطان الجلد ، وقد يقترح الطبيب اختبارات إضافية لذلك.



كيف يتم علاج الثآليل عند الأطفال؟



عادة ما تختفي الثآليل من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع إلى شهور. ومع ذلك ، إذا لاحظت وجود ثؤلول جلدي على طفلك ، فمن الأفضل استشارة الطبيب لأن الثؤلول قد ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم وأشخاص آخرين.

يعتمد علاج الثآليل الجلدية عند الطفل على العوامل التالية.

منذ متى الثؤلول هناك

موقع الثؤلول على الجسم

نوع الثؤلول

عدد الثآليل التي تنمو

تشمل خيارات العلاج الشائعة للثآليل الجلدية عند الأطفال ما يلي.

دهن حمض الساليسيليك (عادة بتركيز 17٪) أو مهيجات موضعية أخرى على الثؤلول

تجميد الثؤلول بالنيتروجين السائل (العلاج بالتبريد) كخط علاج ثانٍ

الكي الكهربائي (حرق البثور وقطعها بالكاوي الكهربائي)

استئصال أو استئصال الثؤلول

إزالة البثور بالليزر

العلاج الموضعي بالأدوية التي تحتوي على الفلورويوراسيل أو ثنائي نيتروكلوروبنزين

قد تسبب بعض هذه العلاجات ألمًا أو إحساسًا بالحرقان. من الأفضل أن تسأل الطبيب عن تأثيرات ما بعد العلاج على طفلك.

ما هي العلاجات المنزلية للثآليل عند الأطفال؟



يمكنك التفكير في العلاجات المنزلية للتخلص من الثآليل الصغيرة وغير المؤلمة. لا تجرب العلاجات المنزلية إذا كانت الثآليل مؤلمة أو منتشرة في منطقة كبيرة من الجسم أو موجودة على الوجه. فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي قد تفكر فيها للثآليل عند الأطفال.

1. حمض الساليسيليك

يمكنك استخدام 17٪ حمض الساليسيليك من دون وصفة طبية من خلال الخطوات التالية.

انقع البثور في ماء دافئ لمدة خمس دقائق.

افرك الجلد الميت والجاف فوق الثؤلول بمبرد أو حجر الخفاف. تأكد من استخدام مبرد الأظافر أو حجر الخفاف حصريًا للثؤلول.

جفف القدمين. ضع 17٪ من حمض الساليسيليك على الثؤلول باستخدام المطباق المرفق مع زجاجة حمض الساليسيليك. يمكنك وضع الفازلين (الفازلين) على الجلد حول الثؤلول لمنع التهيج.

استخدم ضمادة أو شريط لاصق لتغطية البثور لمدة يوم (24 ساعة).

كرر هذا كل يوم أو أيام بديلة حتى يختفي الثؤلول.



عادة ما يجد معظم الأطفال الراحة من هذه الطريقة. استشر الطبيب إذا لم يطرأ تحسن حتى بعد أسبوعين. لا تستخدم حمض الساليسيليك لأكثر من 12 أسبوعًا.

2. شريط لاصق

يمكنك استخدام شريط لاصق بدون حمض الساليسيليك لتغطية الثؤلول بالطريقة التالية.

خذ قطعة من الشريط اللاصق تكفي لتغطية الثؤلول.

ضع الشريط اللاصق على البثور لمدة ستة أيام.

أزل الشريط اللاصق وضع الثؤلول في ماء دافئ لمدة خمس دقائق.

استخدم مبرد أظافر أو حجر خفاف لبرد الثؤلول واترك الثؤلول مكشوفًا طوال الليل.

كرر الخطوات الثلاث الأولى في الصباح.

كرر هذه العملية للأسابيع الثمانية التالية أو حتى يختفي الثؤلول.

هناك العديد من العلاجات الأخرى ، مثل خلاصة الثوم وخل التفاح ، تعتبر لعلاج الثآليل. ومع ذلك ، لا يوجد دليل على أن هذه قد توفر أي فائدة.

هل يمكن منع الثآليل عند الأطفال؟



على الرغم من طبيعتها المعدية ، يمكن الوقاية من الثآليل عند الأطفال. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكن لطفلك القيام بها لتجنب الإصابة بالثآليل.

حافظ على نظافة جيدة ، مثل غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون.

تجنب مشاركة الملابس والأواني مع أحد أفراد الأسرة المصاب بالثآليل.

علم طفلك ألا يلمس ثآليل الآخرين إذا ذهب إلى الحضانة.

ارتدِ أحذية عند زيارة الأماكن العامة ، مثل غرف تبديل الملابس.



