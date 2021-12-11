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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| لعبة ببجي PUBG الأصلية تصبح مجانية.. إشارة سرية بهواتف أندرويد تحذرك من شخص يتجسس عليك

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات.

 

حصريا.. إطلاق لعبة ببجي PUBG الأصلية "مجانا"

أعلن مطور لعبة ببجي PUBG الشهيرة، بأن لعبة PlayerUnknown's Battlegrounds ستصبح مجانية بالكامل اعتبارا من أوائل العام المقبل 2022.

 

انتبه.. إشارة سرية بهواتف "أندرويد" تخبرك أن أحدهم يتجسس عليك

حذرت شركة جوجل Google، الملايين من مستخدمي أندرويد من احتمال تجسس بعض التطبيقات عليهم، مشيرة إلى وجود إشارة سرية بالهاتف تخبرك بأن أحدهم يتجسس عليك.

 

رسميا.. موتورولا تطلق أول هاتف في العالم بمعالج كوالكوم المطور Snapdragon 8 Gen 1

أعلنت موتورولا Motorola، رسميا عن أول هاتف في العالم يعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1، ويضم Edge X30 نسختين، تمتاز أحدهما بإمكانيات متطورة مع دعم لتقنية الكاميرا أسفل الشاشة.

 

جوجل تعد مفاجأة لعشاق ألعاب أندرويد في 2022

تجهز شركة جوجل Google، لمفاجأة جديدة لعشاق ألعاب أندرويد، حيث يصبح بإمكان مستخدمى الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز خلال العام المقبل 2022، الاستمتاع بتجربة الألعاب المخصصة لنظام تشغيل الهواتف الذكية الأكثر شهرة.

 

موتورولا تنافس بهاتف 5G متطور.. سعر ومواصفات Edge S30

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة تحت عنوان Edge S30، إلى جانب الإعلان عن أول هاتف بمعالج كوالكوم المطور Motorola Edge X30.

 

واتساب 2022.. 5 ميزات ثورية تنطلق العام المقبل

من المتوقع أن يحصل مستخدمو نظام المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، على سلسلة كبيرة من التحديثات الجديدة ، والتي ستصل إلى التطبيق في العام المقبل 2022.

 

ميزة جديدة من آبل تنبهك لوجود قطع الغيار "مزيفة" بـ آيفون

تستعد شركة آبل Apple، لإضافة ميزة جديدة إلى هواتف آيفون، تمكن المشترين الجدد للأجهزة المستعملة أو المجددة ما إذا تم إصلاح الجهاز مسبقا أو أنه يستخدم قطع غيار أصلية مثل الشاشة أو البطارية.

 

فيفو تطلق واجهة المستخدم OriginOS Ocean لأكثر من 50 هاتف

كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن واجهة المستخدم الجديدة OriginOS Ocean المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد خلال حدثا أقامته أمس في الصين، نظرا لأن واجهة المستخدم ستكون متاحة في الوقت الحالي للمستخدمين المحليين فقط.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا واتساب ببجي

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