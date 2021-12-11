أخبار التكنولوجيا| لعبة ببجي PUBG الأصلية تصبح مجانية.. إشارة سرية بهواتف أندرويد تحذرك من شخص يتجسس عليك

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات.

أعلن مطور لعبة ببجي PUBG الشهيرة، بأن لعبة PlayerUnknown's Battlegrounds ستصبح مجانية بالكامل اعتبارا من أوائل العام المقبل 2022.

حذرت شركة جوجل Google، الملايين من مستخدمي أندرويد من احتمال تجسس بعض التطبيقات عليهم، مشيرة إلى وجود إشارة سرية بالهاتف تخبرك بأن أحدهم يتجسس عليك.

رسميا.. موتورولا تطلق أول هاتف في العالم بمعالج كوالكوم المطور Snapdragon 8 Gen 1

أعلنت موتورولا Motorola، رسميا عن أول هاتف في العالم يعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1، ويضم Edge X30 نسختين، تمتاز أحدهما بإمكانيات متطورة مع دعم لتقنية الكاميرا أسفل الشاشة.

تجهز شركة جوجل Google، لمفاجأة جديدة لعشاق ألعاب أندرويد، حيث يصبح بإمكان مستخدمى الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز خلال العام المقبل 2022، الاستمتاع بتجربة الألعاب المخصصة لنظام تشغيل الهواتف الذكية الأكثر شهرة.

موتورولا تنافس بهاتف 5G متطور.. سعر ومواصفات Edge S30

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة تحت عنوان Edge S30، إلى جانب الإعلان عن أول هاتف بمعالج كوالكوم المطور Motorola Edge X30.

من المتوقع أن يحصل مستخدمو نظام المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، على سلسلة كبيرة من التحديثات الجديدة ، والتي ستصل إلى التطبيق في العام المقبل 2022.

تستعد شركة آبل Apple، لإضافة ميزة جديدة إلى هواتف آيفون، تمكن المشترين الجدد للأجهزة المستعملة أو المجددة ما إذا تم إصلاح الجهاز مسبقا أو أنه يستخدم قطع غيار أصلية مثل الشاشة أو البطارية.

كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن واجهة المستخدم الجديدة OriginOS Ocean المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد خلال حدثا أقامته أمس في الصين، نظرا لأن واجهة المستخدم ستكون متاحة في الوقت الحالي للمستخدمين المحليين فقط.