عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تتيح إجراء المكالمات المباشرة لجميع مستخدمي Gmail .. تفاصيل

جوجل تتيح إجراء المكالمات
جوجل تتيح إجراء المكالمات المباشرة لجميع مستخدمي Gmail

أتاحت شركة جوجل الأمريكية واحدة من أفضل الميزات لجميع مستخدمي تطبيق رسائل البريد الإلكتروني Gmail حيث أصبح بإمكان مستخدمى هواتف أندرويد وآيفون القيام بالاتصال بشخص ما مباشرةً .

وبحسب موقع PhoneArena فإنه يمكن لمستخدمى Gmail بدء اجتماعات ومكالمات صوتية أو الانضمام إليها من الدردشات الفردية في Google Chat داخل تطبيق Gmail للهواتف الذكية، حيث لا تتوفر الميزة الجديدة على نظام الويب.

جوجل تطرح ميزة حصرية من سناب شات لهواتف بيكسل

أفضل 20 حيلة ذكية للحصول على نتائج دقيقة في بحث جوجل

ويجب لمستخدمى تطبيق Gmail تحديد رقم الهاتف أو الفيديو في الجزء العلوي الأيمن من الدردشة للاتصال بشخص ما مباشرة، وبعد أن يتم تحديد "الانضمام إلى مكالمة" من تطبيق Google Chat سيعيد التوجيه إلى تطبيق Gmail .

جوجل تتيح إجراء المكالمات المباشرة لجميع مستخدمي Gmail

وعند الانضمام إلى مكالمة Gmail ، حدد الهاتف أو الفيديو داخل الدردشة ويجب أن تكون قادرًا على رؤية لافتة للشخص الذي تجري مكالمة معه أثناء إجراء مكالمة، حيث تظهر أيضًا مدة المكالمة ورمز Meet في قائمة الدردشة، كما يجب استخدام رمز الهاتف أو الفيديو الأحمر داخل المحادثة وقائمة الدردشة للمكالمات الفائتة.

وتتوفر الميزة الجديدة بشكل افتراضي على هواتف أندرويد وآيفون، حيث ستحتاج إلى تثبيت أحدث إصدار من Gmail، ووفقًا لجوجل يتم الآن طرح الإصدار المحدث من Gmail للمستخدمين على الهواتف الذكية على الرغم من أن الأمر قد يستغرق حوالي أسبوعين للوصول إلى جميع مستخدمى الهواتف. 

شركة جوجل تطبيق Gmail إجراء المكالمات المباشرة هواتف اندرويد هواتف آيفون

ترشيحاتنا

أمطار تصل للقاهرة ورياح ترتقي للعاصفة.. اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

عضو بـ البرلمان الأوروبي: تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان بـ مصر|فيديو

مازدا 2 هايبرد 2022 .. أول سيارة هجينة بالكامل بالتعاون مع تويوتا

لأول مرة على القنوات المصرية.. إذاعة الفيلم الوثائقي "عالم نجيب محفوظ" |فيديو

تؤدي للوفاة.. رئيس حماية المستهلك: لا يجوز شراء أي أدوية من خلال الإعلانات

ضبط موظف مكّن مواطناً من الاستيلاء على أرض أملاك دولة بقيمة 8 ملايين جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسب سوء الأحوال الجوية..تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

تحسباً لسوء الأحوال الجوية.. محافظ كفرالشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

أول قرار من كيروش عقب تعادل منتخب مصر أمام الجزائر بكأس العرب

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر: عاوزكم ترجعوا بـ كأس العرب

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

الخروج بلا خسارة هدف الفريقين.. هل تحطم مصر رقم محاربي الصحراء القياسي؟

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

فيديو

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ