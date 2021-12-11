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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تنافس بهاتف 5G متطور.. سعر ومواصفات Edge S30

هاتف موتورولا Edge
هاتف موتورولا Edge S30

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة تحت عنوان Edge S30، إلى جانب الإعلان عن أول هاتف بمعالج كوالكوم المطور Motorola Edge X30.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف موتورولا Edge S30، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتزا، أو معدل تحديث منخفض 48 هرتزا اعتمادا على المحتوي المعروض على الشاشة.

 

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سعر ومواصفات هاتف موتورولا Edge S30

 

ويحتوي قسم الكاميرا بهاتف موتورولا Edge S30، على إعدادات خلفية مميزة، تضم مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، متصل بمستشعر فائق السرعة بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

Motorola Edge X30 debuts Snapdragon 8 Gen 1, Special Edition carries under-display camera
هاتف موتورولا Edge S30

 

ويحزم هاتف موتورولا Edge S30، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MYUI 2.0 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتم تشغيل هاتف موتورولا Edge S30، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ومن المقرر أن يتم يبدأ بيع الهاتف رسميا في 21 ديسمبر الجاري، مقابل سعر يبلغ:


- 313 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و900 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.

- ومقابل 407 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و300 جنيه مصري)، لنسخة 12 + 256 جيجابايت.
 

Motorola Edge S30
هاتف موتورولا Edge S30
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